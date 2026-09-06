Песков назвал факт встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером признаком доверия

То, что президент России Владимир Путин публично встретился с американскими переговорщиками, говорит о доверии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере на этом канале общения действительно есть, она укрепляется», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что во время обмена приветствиями появляются месседжи, которые глава государства считает нужным послать.

Накануне в Кремле Путин встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Ключевые заявления и оценки переговоров — в материале 360.ru.