Кремль подвел итог переговоров Путина и переговорщиков США

Песков допустил новый разговор Путина и Трампа после визита переговорщиков США

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести новый телефонный разговор по итогам поездки американских переговорщиков в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что конкретных сроков возможного разговора пока нет.

«Мы будем своевременно информировать, когда состоится телефонный разговор и если он состоится», — добавил представитель Кремля.

Песков добавил также, что не может исключить возможности возобновления трехстороннего формата переговоров по урегулированию украинского конфликта, о котором в Киеве заявил американский переговорщик Джаред Кушнер.

«По месту и точным срокам пока говорить преждевременно», — уточнил представитель Кремля.

В воскресенье, 5 сентября, Путин принял представителей США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. Разговор шел более трех часов.

После американская делегация отправилась на Украину для переговоров с руководством киевского режима. Беседу она назвала «обнадеживающей и содержательной».