Кремль подвел итог переговоров Путина и переговорщиков США
Песков допустил новый разговор Путина и Трампа после визита переговорщиков США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести новый телефонный разговор по итогам поездки американских переговорщиков в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор», — заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что конкретных сроков возможного разговора пока нет.
«Мы будем своевременно информировать, когда состоится телефонный разговор и если он состоится», — добавил представитель Кремля.
Песков добавил также, что не может исключить возможности возобновления трехстороннего формата переговоров по урегулированию украинского конфликта, о котором в Киеве заявил американский переговорщик Джаред Кушнер.
«По месту и точным срокам пока говорить преждевременно», — уточнил представитель Кремля.
В воскресенье, 5 сентября, Путин принял представителей США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. Разговор шел более трех часов.
После американская делегация отправилась на Украину для переговоров с руководством киевского режима. Беседу она назвала «обнадеживающей и содержательной».