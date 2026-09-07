Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Процесс урегулирования украинского конфликта продолжился успешно. Такой итог своим визитам в Москву и Киев подвел специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на своей странице в социальной сети X .

Он подчеркнул, что доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Были достигнуты существенные успехи, включая продвижение в планировании дополнительных трехсторонних переговоров», — заявил Уиткофф.

Также он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия и приступить к работе над прочным и долговечным миром.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 7 сентября, заявил, что допускает проведение трехстороннего формата переговоров по урегулированию украинского конфликта, о котором по итогам визита в Киев заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер.

При этом он подчеркнул, что говорить о месте и времени вероятной встречи пока рано.