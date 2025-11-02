Утоп в скандалах. Почему Эммануэль Макрон продолжает терпеть унижения в свой адрес

Политолог Хащенко: Макрон испытывает унижение за унижением

Kay Nietfeld/dpa
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Президенту Франции Эммануэлю Макрону приходится оправдываться за личные проблемы и угрожать судами всем, кто им недоволен. Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с политологом и журналистом Антоном Хащенко, почему французский лидер терпит унижения.

Распространявшие фейки о Брижит Макрон попали под суд

Громкая история с женой Макрона Брижит не утихает: на скамье подсудимых оказались 10 человек по обвинению в кибербуллинге. Они распространяли фейки о том, что первая леди Франции на самом деле представитель сильного пола*.

Обвиняемые заявляли, что Брижит Макрон родилась мужчиной, а затем сделала операцию по смене пола*. Сенсацией стала книга американской журналистки Кэндис Оуэнс под названием «Превращаясь в Брижит». Сложилась странная ситуация: президент вынужден оправдываться из-за пола своей жены.

«История с душком, но, с другой стороны, столько информационных поводов, которые они сами создают. Например, история с налоговой, когда Брижит полезла в кабинет и увидела, что она там под мужским именем. И об этом официально сообщают. Не мы придумываем, а они сами дарят очередной повод, чтобы все это обсуждали», — отметил Хащенко.

Фото: РИА «Новости»

Если это наговоры, то Брижит остается лишь пожалеть.

«Потому что еще к этому прилагается муж с великим антирейтингом. Муж странный, наверное, ожидалось, что будет молодой и перспективный, а он затащил непонятно куда и Францию, и себя. Но! Я уже ни в чем не уверен, потому что, казалось бы: докажите, что это все не так», — добавил эксперт.

Интересно

Рейтинг Макрона составляет лишь 11% — это самый низкий показатель за долгие годы.

Однако чета Макронов до сих не предоставила никаких фото или документов о том, что первая леди — женщина.

Фото: РИА «Новости»

Ограбление Лувра

Еще одним унижением для Макрона стало ограбление главного мирового музея — Лувра. Во Франции уже арестовали семерых подозреваемых, а дирекция культурного учреждения и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за кражу.

«Там унижение за унижением. <… > Вся эта история напоминает старые французские комедии, комиссар Жюв (персонаж фильма „Фантомас“ Андре Юнебеля — прим. ред.) — про их французскую полицию, которая, если ловит кого-то, то благодаря случаю, а не потому что она такая профессиональная», — заключил Хащенко.

*ЛГБТ—признана международной экстремистской организацией.

