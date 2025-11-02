Утоп в скандалах. Почему Эммануэль Макрон продолжает терпеть унижения в свой адрес
Политолог Хащенко: Макрон испытывает унижение за унижением
Президенту Франции Эммануэлю Макрону приходится оправдываться за личные проблемы и угрожать судами всем, кто им недоволен. Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с политологом и журналистом Антоном Хащенко, почему французский лидер терпит унижения.
Распространявшие фейки о Брижит Макрон попали под суд
Громкая история с женой Макрона Брижит не утихает: на скамье подсудимых оказались 10 человек по обвинению в кибербуллинге. Они распространяли фейки о том, что первая леди Франции на самом деле представитель сильного пола*.
Обвиняемые заявляли, что Брижит Макрон родилась мужчиной, а затем сделала операцию по смене пола*. Сенсацией стала книга американской журналистки Кэндис Оуэнс под названием «Превращаясь в Брижит». Сложилась странная ситуация: президент вынужден оправдываться из-за пола своей жены.
«История с душком, но, с другой стороны, столько информационных поводов, которые они сами создают. Например, история с налоговой, когда Брижит полезла в кабинет и увидела, что она там под мужским именем. И об этом официально сообщают. Не мы придумываем, а они сами дарят очередной повод, чтобы все это обсуждали», — отметил Хащенко.
Если это наговоры, то Брижит остается лишь пожалеть.
«Потому что еще к этому прилагается муж с великим антирейтингом. Муж странный, наверное, ожидалось, что будет молодой и перспективный, а он затащил непонятно куда и Францию, и себя. Но! Я уже ни в чем не уверен, потому что, казалось бы: докажите, что это все не так», — добавил эксперт.
Интересно
Однако чета Макронов до сих не предоставила никаких фото или документов о том, что первая леди — женщина.
Ограбление Лувра
Еще одним унижением для Макрона стало ограбление главного мирового музея — Лувра. Во Франции уже арестовали семерых подозреваемых, а дирекция культурного учреждения и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за кражу.
«Там унижение за унижением. <… > Вся эта история напоминает старые французские комедии, комиссар Жюв (персонаж фильма „Фантомас“ Андре Юнебеля — прим. ред.) — про их французскую полицию, которая, если ловит кого-то, то благодаря случаю, а не потому что она такая профессиональная», — заключил Хащенко.
*ЛГБТ—признана международной экстремистской организацией.