Утоп в скандалах. Почему Эммануэль Макрон продолжает терпеть унижения в свой адрес

Президенту Франции Эммануэлю Макрону приходится оправдываться за личные проблемы и угрожать судами всем, кто им недоволен. Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с политологом и журналистом Антоном Хащенко, почему французский лидер терпит унижения.

Распространявшие фейки о Брижит Макрон попали под суд

Громкая история с женой Макрона Брижит не утихает: на скамье подсудимых оказались 10 человек по обвинению в кибербуллинге. Они распространяли фейки о том, что первая леди Франции на самом деле представитель сильного пола*.

Обвиняемые заявляли, что Брижит Макрон родилась мужчиной, а затем сделала операцию по смене пола*. Сенсацией стала книга американской журналистки Кэндис Оуэнс под названием «Превращаясь в Брижит». Сложилась странная ситуация: президент вынужден оправдываться из-за пола своей жены.

«История с душком, но, с другой стороны, столько информационных поводов, которые они сами создают. Например, история с налоговой, когда Брижит полезла в кабинет и увидела, что она там под мужским именем. И об этом официально сообщают. Не мы придумываем, а они сами дарят очередной повод, чтобы все это обсуждали», — отметил Хащенко.