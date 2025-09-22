Кэндис Оуэнс потребует подтвердить пол жены Макрона на экспертизе

Супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит должна пройти независимую экспертизу для определения ее первоначальной половой принадлежности. Об этом Daily Mail заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

«Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто „предоставить“ доказательства», — сказала она.

Журналистка отметила, что собранные доказательства нужно будет проверить в независимом порядке. По словам Оуэнс, от Брижит потребуют прохождения проверки у независимого врача, чтобы добиться доступа к ее медицинской карте.

По данным издания, если дело Макрон перейдет в стадию сбора доказательств, то Оуэнс сможет повесткой запросить медицинские документы супруги президента Франции.

Ранее юрист президентской четы Том Клэр заявил, что Эммануэль Макрон готов представить суду научные доказательства, что его жена Брижит родилась женщиной. Также французский лидер подал в суд на Оуэнс, чтобы доказать, что она лгала, что его супруга «на самом деле мужчина».