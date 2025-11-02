Всплыли новые детали о подозреваемых в ограблении Лувра

Прокурор Бекко: подозреваемых в ограблении Лувра уже судили за кражи

Двое из подозреваемых по делу об ограблении Лувра в 2015 году были осуждены в рамках одного и того же дела о краже. Такое заявление сделала прокурор Парижа Лор Бекко в интервью радиостанции Franceinfo .

«Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они, во всяком случае, были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому были осуждены в 2015 году в Париже», — сказала она.

По ее словам, у одного из подозреваемых было 11 обвинительных приговоров, большинство из которых касались краж при отягчающих обстоятельствах. Другой имел около 15 судимостей, включая две за кражи при отягчающих обстоятельствах.

Бекко сообщила, что по делу о грабеже Лувра разыскивается еще «по меньшей мере один человек». На вопрос о приближении к обнаружению украденных драгоценностей она не ответила.

В Лувре, одном из самых известных музеев мира, 19 октября произошла кража. Злоумышленники вынесли девять ювелирных изделий, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.

Одно из украденных сокровищ — корона императрицы Евгении де Монтихо, которая была повреждена, — удалось найти и вернуть в музей. Общая стоимость похищенного составляет около 88 миллионов евро.

Директор Лувра Лоранс Де Кар отметила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет. Она подчеркнула необходимость срочной модернизации.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, грабители, похитившие экспонаты из парижского Лувра, допустили множество ошибок и действовали в спешке, что позволило полиции быстро выйти на их след.

Ранее преступники совершили во Франции новое ограбление за семь минут. Шесть злоумышленников ограбили в Лионе лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory.