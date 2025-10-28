В Париже 10 человек предстали перед судом по делу о кибербуллинге Брижит Макрон

В Париже стартовал судебный процесс по делу о кибербуллинге в отношении супруги президента Франции Брижит Макрон, сообщило RTL . На скамье подсудимых — десять человек, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет.

Они распространяли в соцсетях ложные утверждения о том, что первая леди якобы является трансгендерной женщиной. Эти публикации сопровождались оскорбительными комментариями о ее внешности, возрасте и личной жизни.

Среди обвиняемых — муниципальный депутат из Соны и Луары, парижский галерист с большой аудиторией в соцсетях, преподаватель из Сены и Марны, а также представители конспирологической интернет-среды. Часть подсудимых активно распространяла материалы американской активистки Кэндис Оуэнс, на которую семья Макронов подала иск о клевете в США.

В статье подчеркивается, что к суду привлекли самых агрессивных участников кампании. В числе обвиняемых — женщина-медиум, распространявшая теорию о том, что Брижит Макрон якобы никогда не существовала, а ее место занимает родной брат. Она уже была признана виновной в клевете в 2024 году, однако позже добилась оправдания в апелляции.

Атаки на первую леди, начавшиеся четыре года назад, распространялись зачастую конспирологическими группами. Подобные фейковые обвинения ранее выдвигались против других известных женщин-политиков, отмечает издание.