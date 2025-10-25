Во Франции на налоговом сайте имя жены Макрона заменили на мужское
BFMTV: на налоговом сайте написали, что жену Макрона зовут Жан-Мишель
Супруга французского президента Брижит Макрон обнаружила на официальном налоговом сайте, что в графе с ее именем указано мужское имя — Жан-Мишель. Об этом сообщили в документальном фильме телеканала BFMTV.
Супруга французского лидера заметила изменение своих личных данных в сентябре 2024 года, когда проверяла информацию на сайте налоговой.
Как отметил глава ее администрации Тристан Боме, это был результат внешнего вмешательства, а не техническая ошибка. Первая леди, по его словам, была шокирована.
В Елисейском дворце после жалобы супруги президента начали расследование. В фильме сообщили, что в ходе проверки выявили двух подозреваемых, связанных с подменой данных Брижит Макрон.
Это не первый случай, когда ей приходится сталкиваться с теориями заговора, утверждающими, что она якобы является биологическим мужчиной*. Один из расследователей — французский журналист Ксавье Пуссар — уже поплатился за это. Ему пришлось бежать их Франции, отказать от гражданства и спрятать семью в Италии.
*ЛГБТ—признана международной экстремистской организацией.