Литва начала тихую блокаду Калининграда? К чему приведет безумная афера на границах Белоруссии и наглость Науседы

В Литве очередное помутнение правительственного разума — власти надумали закрыть границу с Белоруссией и блокировать российский транзит в Калининград. И это несмотря на имеющееся соглашение — Литве Евросоюз не указ? Зачем прибалтийское государство мутит воду и чего хочет достичь, а также чем это грозит россиянам — в материале 360.ru.

Блокировка границы с Белоруссией: причины, следствие «Нестандартная ситуация» с шарами Правительство Литвы на заседании комиссии по нацбезопасности в понедельник решило бессрочно закрыть границу с Белоруссией. Исключение сделали для дипломатов и дипломатической почты. Также в республику со стороны Белоруссии разрешат въезжать литовцам и гражданам стран Евросоюза. «Вот так мы посылаем сигнал в Белоруссию и говорим, что не допустим гибридную атаку. Мы примем самые строгие меры, чтобы остановить такие атаки», — заявила премьер Литвы Инга Ругинене. Под гибридной атакой Вильнюс, очевидно, понимает нашествие воздушных метеозондов, прилетевших якобы со стороны Белоруссии. Из-за них властям приходится перекрывать воздушное пространство и останавливать работу аэропорта в Вильнюсе.

Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Напрямую к угрозе безопасности эти шары отношения не имеют — таким образом контрабандисты доставляют в Литву контрафактные сигареты. За 2025 год власти Литвы зафиксировали около 500 случаев воздушной контрабанды. «Ситуация с этими воздушными шарами весьма и весьма нестандартная. Первые шары стали появляться на территории Литвы где-то в конце сентября. И вы знаете, я видел на самом деле эти шары — это очень серьезные шары, которые перевозят до 20 килограммов груза. В основном это сигареты, которые, как мы знаем, в Евросоюзе и в той же Литве стоят очень дорого, а ввоз их на территорию ЕС запрещен. Это подакцизный товар. Выходит, какие-то контрабандисты <…> нашли такой интересный путь пересечения госграницы», — рассказал в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин.

Фото: Alexander Welscher/dpa / www.globallookpress.com

Литва официально не обвиняет Белоруссию в причастности к полетам метеозондов, но намекает на попустительство со стороны Минска. Власти прибалтийского государства призвали белорусское правительство расследовать имеющиеся инциденты и не допускать новых. В противном случае пригрозили «принять меры». И приняли — закрыли КПП на границе с Белоруссией, хотя вряд ли это помешает зондам пересекать воздушное пространство Литвы. Ругинене также пообещала, что при необходимости литовские власти начнут консультации по статье 4 Устава НАТО. Ранее премьер Эстонии уже поднимал этот вопрос, за что и нарвался на скандал — генсек НАТО Марк Рютте наорал на Кристена Михала. Рютте посчитал, что не нужно активировать статью, требующую консультаций с альянсом, для каждого отдельного инцидента.

«Безумная афера» Литвы В Белоруссии выпад литовского правительства оценили критически. Меры назвали дискриминационными, а угрозы надуманными. Ситуацию на наземных пунктах пропуска на границе Литвы в МИД назвали «лабораторией по испытанию пределов человеческого терпения»; «подопытными стали обычные люди, оказавшиеся заложниками абсурдной ситуации» . Воздушные шары назвали «экзистенциальной угрозой» , и в то же время оставили людей в приграничной зоне без еды, воды, медицинской помощи и элементарных удобств. Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Литву в том, что для нее граница — «полигон для испытания новых форм давления». Он отметил, что предложение белорусского внешнеполитического ведомства о сотрудничестве остается в силе.

Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Президент Александр Лукашенко назвал «безумной аферой» закрытие границы в преддверии третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28–29 октября. «Не все сегодня должны были добраться до Минска, именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдный», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Ситуация на литовско-белорусской границе Длина границы между Белоруссией и Литвой — 678,8 километра. Всего на границе оборудовано восемь контрольно-пропускных пунктов (КПП) — шесть автодорожных и два железнодорожных. По состоянию на 27 октября 2025 года по инициативе Литвы закрыты все автодорожные КПП. С августа 2023 года не работают два пункта: «Лоша» — «Шумскас», «Видзы» — «Твярячюс».

В марте 2024-го закрыли еще два пункта: «Котловка» — «Лаворишкес», «Привалка» — «Райгардас».

С вечера 26 октября 2025-го КПП «Каменный Лог» — «Мядининкай» и «Бенякони» — «Шальчининкай» пропускают только дипломатов, диппочту, литовцев и жителей стран ЕС.

Железнодорожные пункты «Бенякони» — «Стасилос» и «Гудогай» — «Кяна» действуют в ограниченном режиме и работают на транзит грузов.

Фото: РИА «Новости»

Блокада Калининграда: ни логики, ни связи Соглашение ЕС и России Идею блокировать российский транзит в Калининград пришла в светлую голову президента Литвы Гитанаса Науседы 26 октября, на следующий день ее обсудили на заседании Совета по нацбезопасности. Прецедент уже имелся — в 2022 году власти Литвы запретили транзит некоторых грузов по железной дороге.

В ноябре 2002 года ЕС и Россия подписали декларацию, в которой признали уникальность положения Калининградской области как части Российской Федерации. Евросоюз обязался обеспечивать беспрепятственный транзит через Литву в Калининград.

Однако даже в Литве не все понимают связь между метеозондами-контрабандистами и блокировкой транзита в Калининград. «Оценивая инициативу президента о прекращении транзита, я не вижу логической связи между причиной и следствием. Было бы понятно закрыть границу с Белоруссией, ведь без ее молчаливого согласия или даже поддержки подобные гибридные атаки не происходили бы. Но зачем поднимать вопрос транзита, который никак не усиливает Калининград?» — вопросил бывший глава литовского МИД Антанас Валенис в интервью LRT.

Фото: РИА «Новости»

Про соглашение России и ЕС вспомнили в сейме Литвы. Председатель Саулюс Сквернялис заявил, что не видит перспективы закрытия калининградского транзита, так как нет данных о причастности РФ к нарушению воздушного пространства шарами. Официального решения по Калининграду пока не приняли, об этом уведомил литовский МИД. «Пока один контрольный пункт работает для граждан России, которые имеют специальные проездные документы, а также для транзитных грузов. Вряд ли Литва будет блокировать транзитные грузы, потому что соответствующее соглашение было заключено между Москвой и Европейским Союзом. И в данном случае у руководства Литвы нет оснований блокировать вот этот вот транзит», — высказал мнение Топорнин.

Надуманный предлог и ложные поводы В белорусском издании «Минская правда» приоткрыли завесу о причинах блокировки транзита в российский эксклав. Автор материала напомнил о закрытии границы Калининградской области и Польши во время учений «Запад». А теперь происходят попытки Литвы «замкнуть свою часть блокады» под надуманным предлогом. По его мнению, нынешние попытки отрезать Калининградскую область — это просчитанная провокация, которая сама по себе не должна стать поводом для объявления войны.

То есть России не объявляют войну прямо, но под надуманным предлогом блокируют доступ к ее субъекту. «Минская правда»

Воздушные шары с сигаретами — это предлог, один из многих, которые придумает НАТО, если решит заблокировать Калининградскую область. По мнению автора статьи, альянс изобретет множество ложных поводов, формально не связанных друг с другом, чтобы избежать прямого ответа России.

Фото: РИА «Новости»

«Условно, поляки одновременно испугаются новых учений, а литовцы — ввоза сигарет или советской формы. Что, кстати, не является шуткой — об инциденте с формой в пятницу отчиталась литовская таможня, сообщив, что изъяла у белоруса советскую гимнастерку, ушанку и буденовку общей стоимостью в 45 евро», — отметили в статье. По отдельности — это инцидент, и не повод объявлять рестрикции, однако вместе — это уже сговор и предвоенная ситуация. Россия отреагирует на нарушение международных договоров. В глобальном масштабе вся суета вокруг Калининграда — продолжение боевых действий на Украине. Точнее, за Украину — Евросоюз планирует минимум год или два вести боевые действия, чтобы получить «куски оборонного пирога ЕС». А для этого им необходима формальная угроза — та самая «гибридная атака воздушного пространства», заявленная премьером Литвы.

Литве нужен не результат, а процесс — хотят заработать на борьбе с придуманными угрозами. «Минская правда»

Казахстан: заторы из фур и Новый год На границе России и Казахстана — тоже транспортный коллапс, перед КПП скопилось более 10 тысяч фур с товарами из Китая. Очередь начала формироваться в сентябре из-за ужесточения таможенного контроля. Большая часть грузов оформлялась по упрощенным схемам. Их декларировали как сборные партии текстиля или сырья, и таким образом в Россию завозили различные товары, одежду, электронику и прочее. «У меня задерживаются две посылки. Последнюю информацию я получала от 3 октября, когда было сообщение, что посылки в пути, все хорошо. Никаких дополнительных денег с меня пока никто не запрашивал. Говорят, продолжаем ждать. <…> Новых заказов я в Китае делать пока не собираюсь, пока не получу две поставки. Потому что как-то уже страшно что-то заказывать в Китае. Неизвестно, придут ли эти поставки», — рассказала 360.ru директор магазина «Нижегородская пряжа» Оксана Смирнова.

Фото: Li He/XinHua / www.globallookpress.com

Это типичная история, в подобную ситуацию попали тысячи россиян — предприниматели и простые обыватели, заказывающие товары из Китая. Юрист Николай Топорнин связал опасения о подорожании товаров из Китая с предстоящими новогодними праздниками. «Скорее всего речь пойдет о подорожании товаров к Новому году, потому что сейчас идут очень крупные поставки, в первую очередь из Китая новогодних товаров-сувениров. Осталось не так много до Нового года, практически два месяца, этот товар уже должен прийти в Россию и должен попасть на прилавки», — отметил эксперт. Но проблема, по мнению Топорнина, в том, что обе стороны ужесточили режим таможенного контроля.

Если раньше многие фуры, грузовики просто по документам пропускались, так называемый режим ТИРа, то сейчас практически каждая фура подлежит ручному контролю. Николай Топорнин юрист-международник

На границе России и Казахстана расположены 15 автомобильных пунктов, часть из них работает только в светлое время суток, соответственно, пропускная способность у них невелика. Самые крупные автомобильные КПП пропускают около 100 фур в день, а их скопилось около 10 тысяч, отметил Топорнин и добавил, что очереди растянулись на многие километры.