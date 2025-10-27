Литва закрыла последние КПП на границе с Белоруссией

Литва закрыла два последних КПП с Белоруссией якобы из-за налета метеозондов

Литва прекратила работу двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Об этом сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене в Facebook*.

По ее словам, решение приняли до 12:00 28 октября. Оно связано с тем, что на территорию страны якобы незаконно влетают метеозонды, перевозящие сигареты из соседней республики.

Также Ругинене сообщила о приостановке работы аэропортов до 22:00. Ограничения коснулись трех рейсов в Каунасе и четырех — в Вильнюсе.

В Таможенном комитете Белоруссии подтвердили прекращение пропуска автомобилей через границу, отметив, что предварительного уведомления от литовской стороны не поступало.

Ранее Литва, Латвия и Польша обвиняли Белоруссию в организации миграционного давления на границы ЕС и росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Минск отвергал эти заявления, заявляя, что мигрантов насильно выталкивают обратно на белорусскую территорию, и сообщал об обнаружении погибших беженцев у границы.

В середине мая в Верхнедвинском районе белорусские пограничники нашли тело женщины на границе с Латвией.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.