Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков метеозондов контрабандистов

Минувшей ночью международный аэропорт Вильнюса приостанавливал свою работу на несколько часов. Прием и выпуск самолетов возобновили утром 22 октября, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ограничения вводились из-за десятков метеорологических зондов, замеченных вблизи аэропорта.

По информации Anyksta, одноразовые аэростаты пытались использовать организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву. Полиция изъяла часть зондов и семь тысяч пачек сигарет. Одного подозреваемого задержали.

Ранее стало известно, что в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели запрет на прием и выпуск самолетов. Меры потребовались для обеспечения безопасности пассажиров.