Рютте наорал на премьера Эстонии из-за МиГ-31
Fox: Рютте повысил голос на премьера Эстонии во время споров о полете МиГ-31
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала из-за разногласий по поводу реакции на вторжение в воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщили осведомленные официальные источники Fox News.
По их словам, недавние нарушения воздушных границ НАТО усилили разногласия внутри альянса по поводу ответных действий. На прошлой неделе Рютте и Михал вступили в конфликт после того, как Эстония ввела в действие 4-ю статью устава НАТО.
«Он [Рютте] даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге», — отметили авторы публикации.
Генсек НАТО считает, что не нужно активировать статью, требующую консультаций с альянсом, для каждого отдельного инцидента, пояснили собеседники журналисты.
В ночь на 10 сентября над Польшей были перехвачены иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск предположил, что они принадлежали России.
Позже Москву обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании и Норвегии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты, если они пересекут границы стран-членов. Россия отвергла эти обвинения, назвав их необоснованными.
Ранее массовые полеты дронов зафиксировали над ключевыми объектами Германии. Несколько БПЛА пронеслись над верфью в Киле. Затем их заметили у университетской клиники, электростанции, здания местного парламента и нефтеперерабатывающего завода. Немецкие правоохранители расследуют пролеты беспилотников.