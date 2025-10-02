Рютте наорал на премьера Эстонии из-за МиГ-31

Fox: Рютте повысил голос на премьера Эстонии во время споров о полете МиГ-31

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала из-за разногласий по поводу реакции на вторжение в воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщили осведомленные официальные источники Fox News .

По их словам, недавние нарушения воздушных границ НАТО усилили разногласия внутри альянса по поводу ответных действий. На прошлой неделе Рютте и Михал вступили в конфликт после того, как Эстония ввела в действие 4-ю статью устава НАТО.

«Он [Рютте] даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге», — отметили авторы публикации.

Генсек НАТО считает, что не нужно активировать статью, требующую консультаций с альянсом, для каждого отдельного инцидента, пояснили собеседники журналисты.

В ночь на 10 сентября над Польшей были перехвачены иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск предположил, что они принадлежали России.

Позже Москву обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании и Норвегии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты, если они пересекут границы стран-членов. Россия отвергла эти обвинения, назвав их необоснованными.

Ранее массовые полеты дронов зафиксировали над ключевыми объектами Германии. Несколько БПЛА пронеслись над верфью в Киле. Затем их заметили у университетской клиники, электростанции, здания местного парламента и нефтеперерабатывающего завода. Немецкие правоохранители расследуют пролеты беспилотников.