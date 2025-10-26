Литва предложила ограничить транзит в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго ограничить транзит в Калининград или закрыть границу с Белоруссией. Причиной стал заход метеозондов в воздушное пространство прибалтийской страны, сообщила пресс-служба главы республики.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», — привело позицию Науседы издание Delfi.

Президент созовет 28 октября межведомственное совещание из-за повторяющихся случаев запуска метеозондов в Литву. Одноразовые аэростаты пытались использовать организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву.

Из-за метеозондов-контрабандистов на этой неделе останавливали работу международного аэропорта Вильнюса. Прием и выпуск самолетов возобновили спустя насколько часов.