Сегодня 13:49 Темнокожая женщина впервые возглавила тори. Кто такая Кеми Баденок Историк Охошин: у Баденок мало шансов восстановить репутацию тори 0 0 0 Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Лидером Консервативной партии Великобритании, находящейся в оппозиции после проигрыша на июльских выборах, впервые избрали темнокожую женщину. Это 44-летняя Кеми Баденок, бывший министр торговли и предпринимательства. Она сменила на посту экс-лидера тори Риши Сунака. Чем известна новая глава консерваторов — в материале 360.ru.

О результатах выборов Консервативная партия объявила на своем сайте 2 ноября. За Баденок отдали 53 806 голосов. Ее соперник, замглавы британского МВД Роберт Дженрик получил 41 388 голосов. Политики вышли в финал гонки по итогам нескольких раундов внутреннего голосования среди депутатов-консерваторов. Изначально свои кандидатуры на пост лидера тори выдвинули шесть человек. В июле 2024 года по итогам всеобщих выборов к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Тогда Сунак принял решение покинуть свой пост после избрания преемника. Кто такая Кеми Баденок Баденок родилась в Лондоне, но ее детство прошло в Нигерии и США. Родители политика — отец-врач и мать — профессор физиологии. Кеми Баденок возглавила партию, лидерами которой до этого были три женщины — Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй и Лиз Трасс. В своей программной статье на сайте тори Баденок назвала себя «худшим кошмаром лейбористов», сообщило Daily Mail. Речь идет о крайне правых взглядах на экономику и социальное устройство — политик выступает за свободу бизнеса, снижение налогов и сокращение «раздутого» высшего образования, не отвечающего потребностям рынка труда.

Фото: David Tramontan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Проблемы и задачи Баденок Избрание Баденок практически гарантирует сдвиг политического дискурса Великобритании вправо в ближайшие несколько лет и создает резкий контраст с премьер-министром от Лейбористской партии Киром Стармером. «Для меня огромная честь быть избранной на эту должность, возглавить партию, которую я люблю, партию, которая так много мне дала. Я надеюсь, что смогу вернуть этот долг», — заявила Баденок членам Консервативной партии, ее слова привела газета The New York Times. Политик обозначала задачи, которые стоят перед сторонниками консерваторов: привлечь к ответственности лейбористское правительство и подготовиться к управлению страной с помощью «четкого плана», сообщил CNN. «Пришло время говорить правду, отстаивать наши принципы, планировать наше будущее, переосмыслить нашу политику и наше мышление и дать нашей партии и нашей стране новый старт», — подчеркнула Баденок. По данным телеканала, одна из главных задач политика — возродить партию после худших в истории результатов на выборах.

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Интересные факты о Баденок Инженер, но не строит мосты В рамках предвыборной кампании Баденок много говорила о своем инженерном образовании и утверждала, что оно позволяет ей смотреть на проблемы аналитически и без идеологических предубеждений, сообщила газета The Guardian. Политик получила образование в Университете Сассекса в области разработки компьютерных систем. Некоторое время она работала инженером-программистом, после чего занялась консалтингом и финансовыми услугами. Баденок также получила степень бакалавра в Биркбекском колледже Лондонского университета в области юриспруденции, но предпочитает не говорить об этом. Поклонница республиканца Рона Десантиса Баденок — борец за культуру в американском стиле. Она завоевала восхищение консервативного губернатора-республиканца из Флориды Рона Десантиса, который выступал против запрета многих книг в школьных библиотеках. Десантис поддержал кандидатуру Баденок на пост лидера тори и сказал, что она развевает флаг «смелых цветов консерватизма». Политики познакомились, когда Баденок была министром торговли. Тогда она призналась, что поддерживает политику Десантиса. «Она похвалила то, что мы делаем во Флориде. Она заявила, что именно это они пытаются сделать в Великобритании», — отметил республиканец.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / Global Look Press

Готова ввязаться в конфликт Самое известное среди избирателей качество Баденок — ее готовность ввязаться в конфликт. Некоторым нравится ее бойцовский характер, но других депутатов-консерваторов беспокоит ее излишняя импульсивность. Один самых запоминающихся случаев произошел в 2021 году. Тогда Баденок опубликовала в Twitter (ныне соцсеть Х) пост, в котором раскритиковала журналиста за «жуткий и странный» вопрос про вакцины от COVID-19. Политик обвинила корреспондента в «выдумках», после чего на него обрушился шквал оскорблений. Взломала сайт Харриет Харман В 2008 году Баденок взломала сайт члена парламента от Лейбористской партии Харриет Харман и разместила там фальшивый пост. В публикации говорилось, что Харман поддержала Бориса Джонсона на выборах мэра Лондона. «Около 10 лет назад я взломала сайт члена парламента от Лейбористской партии и изменила там кое-что, чтобы сказать хорошие слова о консерваторах», — призналась Баденок в 2018 году. Харман приняла извинения политика.

Фото: I–Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

У Баденок мало шансов: историк — о новом лидере тори Кеми Баденок поставила перед собой слишком сложную задачу — вернуть Консервативную партию к власти на следующих выборах, заявил 360.ru историк, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин. «Руководство тори в лице Бориса Джинсона, Лиз Трасс и Риши Сунака настолько дискредитировали партию громкими скандалами и некомпетентностью, что в итоге она получила в 2024 году худший результат на парламентских выборах за всю свою историю», — напомнил он. По его словам, Баденок считают провокатором, так как она не разделяет модную на Западе идеологию воукизма (повышенное внимание к вопросам расовой и половой «справедливости»). Политик скептически относится к расширению прав трансгендеров.

Она считает, что воукизм создает дополнительные конфликты в британском обществе. Олег Охошин историк

У Баденок мало шансов восстановить репутацию Консервативной партии, потому что сама она не избежала скандалов. «Когда Кеми Баденок была госсекретарем по делам бизнеса и торговли, она регулярно унижала своих подчиненных, эта информация потом просочилась на страницы Guardian», — рассказал Охошин. Он добавил, что Консервативная партия остается одной из ключевых политических сил в Великобритании, но в оппозиции ей придется изменить свою программу и пересмотреть взаимоотношения руководства и рядовых членов партии, чтобы вернуть себе популярность. «Лейбористская партия во главе с Киром Стармером сталкивается с серьезными вызовами внутри страны, которые негативно влияют на ее рейтинг. Лейбористы пока не могут справиться с ростом миграции и кризисом стоимости жизни, а эти проблемы серьезно волнуют британский электорат», — подытожил историк. После прихода лейбористов к власти отношения России и Великобритании свелись к нечастым контактам МИД, рассказал ранее посол в Лондоне Андрей Келин. Он уточнил, что кризис в двусторонних отношениях спровоцировали власти Соединенного Королевства.