В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия вышла вперед на выборах в новый парламент, значительно опередив консерваторов. Опрос на выходе с избирательных участков провел институт Ipsos UK.

Согласно опросу лейбористы получили 410 мандатов, консерваторы оказались на втором месте — 131 мандат, «Либеральные демократы» заняли третье место — 61, а молодая партия Reform UK Найджела Фаража — 13.

Консервативная партия страны впервые за 14 лет уйдет в оппозицию, утратив свои позиции на выборах в парламент страны. При этом отмечается, что формирования большинства в Палате общин необходимо получить 326 мест.

Рейтинг консерваторов начал снижаться с осени 2021 года. На тот момент тори и лейбористы пользовались равной поддержкой, но потом стал нарастать разрыв, причем в пользу последних. Наиболее сильными позиции лейбористов оказались осенью 2022 года, достигнув рекорда перед премьерством Риши Сунака.

Новым британским премьер-министром после победы лейбористов может стать юрист Кир Стармер, возглавляющий партию с 2020 года.

Ранее посольство России объяснило антироссийские вбросы перед выборами в Великобритании желанием тори привлечь электорат на свою сторону, так как рейтинги у них рухнули.