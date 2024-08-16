Отношениям России и Британии дали оценку после прихода к власти лейбористов

Посол Келин: отношения России и Великобритании сводятся к контактам МИД

Фото: РИА «Новости»

Отношения России и Великобритании сводятся к нечастным контактам МИД после прихода лейбористов к власти. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Всеобщие выборы в Великобритании прошли 4 июля. Лейбористы получили большинство в парламенте, сместив консерваторов.

«На фоне спровоцированного британским правительством кризиса в двусторонних отношениях взаимодействие с властями Соединенного Королевства у нас в основном сведено к контактам с Форин-офисом», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что такое же положение дел было и при правлении консерваторов.

Также Келин добавил, что беседы с МИД проходят редко, иногда имея политический характер. По большей части общение сводится в обсуждению деятельности дипломатических и консульских миссий России и Британии в нынешних условиях.

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