Лидер лейбористов Стармер стал новым премьером Великобритании

Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании

Tejas Sandhu
Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер после аудиенции у короля Карла III официально стал премьер-министром Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News.

«Король предложил сэру Киру занять высокий пост и сформировать правительство после вчерашней блестящей победы на выборах», — указали в статье.

Стармер, которому 61 год, стал 58-м премьером Великобритании и первым с 2010 года, после отставки Гордона Брауна, премьером-лейбористом.

В июне он заявлял о готовности применить ядерное оружие для обеспечения безопасности государства.

Председатель Евросовета Шарль Мишель уже поздравил лейбористов с победой на выборах, назвав ее исторической.

Также в парламент Британии впервые избрали лидера правопопулистской партии Reform UK 60-летнего Найджела Фаража, который уже пообещал проблемы новому правительству.

Герой Белого моря. Как поморский кормщик повторил подвиг Ивана Сусанина

Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся?

Стало известно о состоянии сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске

Облава на эстраде. Законопроект о дресс-коде звезд — помощь обществу или нарушение прав?

Победу лейбористов на выборах в Британии объяснили усталостью избирателей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте