Лидер лейбористов Стармер стал новым премьером Великобритании
Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер после аудиенции у короля Карла III официально стал премьер-министром Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News.
«Король предложил сэру Киру занять высокий пост и сформировать правительство после вчерашней блестящей победы на выборах», — указали в статье.
Стармер, которому 61 год, стал 58-м премьером Великобритании и первым с 2010 года, после отставки Гордона Брауна, премьером-лейбористом.
В июне он заявлял о готовности применить ядерное оружие для обеспечения безопасности государства.
Председатель Евросовета Шарль Мишель уже поздравил лейбористов с победой на выборах, назвав ее исторической.
Также в парламент Британии впервые избрали лидера правопопулистской партии Reform UK 60-летнего Найджела Фаража, который уже пообещал проблемы новому правительству.