Лидер лейбористов Стармер стал новым премьером Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер после аудиенции у короля Карла III официально стал премьер-министром Великобритании. Об этом сообщило издание Sky News .

«Король предложил сэру Киру занять высокий пост и сформировать правительство после вчерашней блестящей победы на выборах», — указали в статье.

Стармер, которому 61 год, стал 58-м премьером Великобритании и первым с 2010 года, после отставки Гордона Брауна, премьером-лейбористом.

В июне он заявлял о готовности применить ядерное оружие для обеспечения безопасности государства.

Председатель Евросовета Шарль Мишель уже поздравил лейбористов с победой на выборах, назвав ее исторической.

Также в парламент Британии впервые избрали лидера правопопулистской партии Reform UK 60-летнего Найджела Фаража, который уже пообещал проблемы новому правительству.