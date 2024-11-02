Консервативная партия Британии избрала нового лидера после краха на выборах

Консервативная партия Великобритании избрала нового лидера после сокрушительного поражения на недавних парламентских выборах, им стала Кеми Баденок. Об этом сообщило Би-би-си .

Главным ее противником был Роберт Дженрик, построивший программу на антимигрантской риторике. Баденок не столь решительна в этом вопросе, однако по другим проблемам отметилась провокационными заявлениями, отмечает информагентство. По его замечанию, партия «веками доминировала в британской политике, но передралась и развалилась после брексита».

Кир Стармер стал первым за 14 лет премьером Великобритании от лейбористов 4 июля. После этого проигравший выборы Риши Сунак попросил прощения у соратников по партии и заявил, что отдавал работе все силы.