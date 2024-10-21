Молдавии не удалось с наскока выбрать себе президента. С еврореферендумом фурора тоже не вышло: число сторонников лишь немного опередило число тех, кто против вступления в ЕС. Действующий президент Майя Санду уже нашла виноватых в ее проигрыше, однако готовиться к следующему туру выборов все равно придется.

Президентские выборы и референдум в Молдавии — 2024 Республика Молдова 20 октября провела первый тур президентских выборов. Перешагнуть порог в 20% голосов удалось действующему президенту Майе Санду и бывшему генпрокурору Александру Стояногло. Однако никто из них не получил поддержки половины электората. Поэтому ЦИК республики назначил второй тур на 3 ноября. Одновременно с выборами главы государства проходил референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз. Поначалу оказалось, что «вектор» одобрили менее половины избирателей. Санду поспешила объяснить все «скупкой голосов» и «беспрецедентным нападением на свободу и демократию».

Впоследствии, когда подсчитали почти 100% бюллетеней, результат изменился: за евроинтеграцию проголосовали 50,3% молдаван, против — 49,7%. Местные политологи язвительно назвали такой итог «ночным чудом», которому нет никаких объяснений. Возможно, это показатели нечестной игры на заграничных участках. «Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа», — заявила Санду.

Фото: Президентские выборы и конституционный референдум в Молдавии. Избиратели из Приднестровья голосуют на специально отведенном для них избирательном участке в приграничном городе Варница, 20 октября 2024 года. IMAGE/Foto stand / Nieweler / Global Look Press

Фальсификации на выборах в Молдавии Тот сценарий, который Вашингтон нарисовал на выборах в Молдавии, будет реализован, заверил 360.ru политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Шансов сыграть против и выиграть у других претендентов практически нет. «Если все пятеро оппозиционных кандидатов объединятся и перед вторым туром проведут совместную избирательную кампанию в пользу социалиста Александра Стояногло, у него будут определенные шансы», — сказал Брутер.

Фото: Президентские выборы и конституционный референдум в Молдавии, 20 октября 2024 года. IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Политолог допустил, что нынешняя молдавская власть и ее западные кураторы вполне в состоянии фальсифицировать недостающие для нужного исхода референдума 10% голосов избирателей — примерно 150 тысяч бюллетеней. Трудно, но можно. Это дает возможность предвидеть и будущее развитие международных отношений Молдавии.

Отношения с Россией будут ухудшаться, на Приднестровье будут продолжать оказывать массированное давление. Румыния останется несколько за кадром, притом что коллективный Запад будет постоянно угрожать: если снова придут к власти пророссийские (читай — умеренные) силы, они устроят переворот с возможным присоединением к Румынии. Владимир Брутер

Биография Майи Санду Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипены Молдавской ССР. Отец трудился ветеринаром, мать — учительницей. Будущая президент успела вскочить в последний вагон советского бесплатного образования и поступила в университет, который через пару лет стал Академией экономического образования Молдавии. С дипломом факультета менеджмента Санду три года изучала международные отношения в магистратуре Академии государственного управления при президенте Молдавии. Затем, как и многие нынешние политики, отправилась через океан учиться в магистратуре Гарвардского института государственного управления в Кембридже.

Фото: Майя Санду во время своей первой попытки стать президентом Молдавии, 13 ноября 2016 года. Lin Huifen / Global Look Press

Параллельно с учебой Санду с невиданной скоростью делала карьеру: работала в министерства экономики, представительстве Всемирного банка в Кишиневе, а позже — в Вашингтоне, возглавляла Главное управление макроэкономической политики и программ развития. Летом 2012-го стала министром образования Молдавии.

Интересно Никого не смутил тот факт, что Санду довольно далека от педагогики, — это было время «эффективных менеджеров». Она добилась установки камер видеонаблюдения в местах сдачи экзаменов. Причем министр трижды откладывала тендер, пока не выиграл «тот, кому следовало выиграть». Вот только фактическая стоимость работ была куда ниже той, что была заявлена в счетах. Но все быстро свалили на подрядчика (завысил итоговую смету) и директоров школ (не проверили смету на соответствие действительности). Компания, проводившая работы, вернула в госбюджет всю сумму. Никого не смутил тот факт, что Санду довольно далека от педагогики, — это было время «эффективных менеджеров». Она добилась установки камер видеонаблюдения в местах сдачи экзаменов. Причем министр трижды откладывала тендер, пока не выиграл «тот, кому следовало выиграть». Вот только фактическая стоимость работ была куда ниже той, что была заявлена в счетах. Но все быстро свалили на подрядчика (завысил итоговую смету) и директоров школ (не проверили смету на соответствие действительности). Компания, проводившая работы, вернула в госбюджет всю сумму.

Санду попытались выдвинуть кандидатом в премьер-министры, однако ее не поддержали другие партии. Министр не расстроилась, а «создала свой луна-парк» — партию, которая в итоге получила название «Действие и солидарность». Скоро политик все же смогла пять месяцев просидеть в кресле главы правительства — с 8 июня по 12 ноября 2019 года. В конце концов уроженка маленького приграничного села смогла добиться куда большего: 24 декабря 2020 года Майя Санду стала первой женщиной-президентом в истории Республики Молдова.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как Молдавия изменилась при Санду Страна взяла курс на «европейское развитие и интеграцию». При этом Санду собиралась решить вопрос с Приднестровьем по образцу Украины и Донбасса. «Миролюбивая» женщина-политик предлагала выгнать со спорной территории российских миротворцев, ввести туда войска и под дулами автоматов объявить, что это молдавская земля. Но от этого пришлось отказаться — парламент решительно не одобрял гражданскую войну. Санду отложила свой план. К тому же тогда портить отношения с Москвой было невыгодно: евроинтеграция евроинтеграцией, а вакцину от коронавируса Молдавия просила у россиян.

Фото: Майя Санду, сентябрь 2024 года. Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

Биография Александра Стояногло Александр Стояногло родился 3 июня 1967 года в городе Комрат тогда еще Молдавской ССР, сегодня — столице автономного территориального образования Гагаузия. После школы будущий политик год отучился в среднем профтехучилище, затем изучал право в Молдавском государственном университете. Спустя три года после получения диплома Стояногло стал прокурором АТО Гагаузия, а в новом веке — заместителем генерального прокурора Молдавии. Потом, в 2007-м, рискнул баллотироваться на должность главы автономии, но не смог дотянуть до второго тура. Несколько лет проработал в частном секторе.

Фото: IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Впоследствии юрист решил основательнее заняться политикой. Примкнул к демократам, стал депутатом парламента, возглавлял комиссию по вопросам госбезопасности, обороны и общественного порядка, участвовал в Парламентской ассамблее СНГ и возглавлял Группу дружбы между молдавским парламентом и Госдумой Российской Федерации.

Интересно Новая попытка стать главой Гагаузии опять провалилась в первом туре, зато в 2019 году Стояногло получил место генерального прокурора. На этой работе его постоянно критиковали и госпожа президент, и ее сторонники. Но юрист освоил универсальный ответ на все нападки: «Это потому, что я гагауз?!» Новая попытка стать главой Гагаузии опять провалилась в первом туре, зато в 2019 году Стояногло получил место генерального прокурора. На этой работе его постоянно критиковали и госпожа президент, и ее сторонники. Но юрист освоил универсальный ответ на все нападки: «Это потому, что я гагауз?!»

В конце концов в 2021 году Стояногло отстранили от должности и арестовали прямо в здании Генеральной прокуратуры. Чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Ему не давали общаться с глазу на глаз со своим адвокатом — якобы так обвиняемый «сможет оказать давление на ход следствия». Это смехотворное заявление только утвердило часть парламента в том, что дело против Стояногло — политическое преследование. В 2023 году ЕСПЧ постановил, что право на справедливый суд было нарушено, и присудил политику 3600 евро в качестве компенсации ущерба. Позже, в феврале 2024-го, суд Кишинева оправдал Стояногло.