Второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет 3 ноября

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября. Об этом сообщила глава ЦИК республики Анжела Караман, ее процитировало РИА «Новости» .

«Предварительная информация показывает, что ни один из 11 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Это значит, что через две недели состоится второй тур», — заявила она.

При этом глава ЦИК отметила, что окончательные данные представят в течение двух дней после выборов.

В голосовании лидируют действующий президент Майя Санду (42,07%) и экс-генпрокурор страны, выходец из Гагаузии Александр Стояногло (26,27%). Параллельно с президентскими выборами прошел референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. После обработки 98,38% протоколов за это проголосовали 50,07% избирателей, против — 49,93%.

После появления первых результатов лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обратился к Санду, заявив, что она проиграла референдум. Сама же действующий президент Молдавии утверждает, что страна якобы столкнулась с «атакой на демократию» и вмешательством в выборы.