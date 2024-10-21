Санду обвинила «иностранные силы» в атаке на демократию в Молдавии

Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, заявила президент Молдавии Майя Санду. Она обвинила «ОПГ вместе с иностранными силами» во вмешательстве в выборы, ее слова привело РИА «Новости» .

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии и лидирующая в первом туре выборов Майя Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие «ОПГ вместе с иностранными силами» якобы пытались подкупить избирателей в республике.

«Молдавия сталкивалась в последнее время с беспрецедентной атакой на свободу и демократию в нашей стране, ОПГ вместе с иностранными силами атаковали нашу страну», — заявила кандидат в президенты.

ЦИК опубликовал результаты, согласно которым никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет второй тур выборов. В первом туре лидирует Майя Санду — она набрала 36,72%, на втором месте находится экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,19% голосов.