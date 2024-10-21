Жители Молдавии проголосовали против вступления в Евросоюз

ЦИК Молдавии: более половины молдаван проголосовали против евроинтеграции

ЦИК Молдавии подсчитал 95% бюллетеней на выборах президента и референдуме за евроинтеграцию. Согласно предварительным данным, более половины молдаван проголосовали против вступления в Евросоюз.

На референдуме против евроинтеграции проголосовали 51,52% граждан страны. На выборах президента лидирует действующая глава республики Майя Санду, она набрала 40,34%, ее оппонент экс-генпрокурор Александр Стояногло — 27,29% голосов.

Никто из кандидатов не набрал больше половины голосов, поэтому состоится второй тур выборов. Его проведут 3 ноября.

Санду сообщила, что Молдавия столкнулась с «беспрецедентной атакой на демократию». Страну атаковали ОПГ и иностранные силы, заявила президент.