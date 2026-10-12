В Европе назвали реальным риск распространения лихорадки Западного Нила

Угроза распространения лихорадки Западного Нила среди государств Европы вполне реальна — болезнь способна захватить новые территории континента, включая восточные. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Фабрицио Монтарси.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на конец сентября локальные случаи инфицирования людей зафиксировали в 16 государствах Европы, включая Италию, Грецию, Испанию, Францию и Нидерланды.

«Риск распространения вполне реален. Вирус уже присутствует во всех странах Средиземноморья, и новые случаи заражения людей и животных наблюдаются в странах Северной Европы, например в Бельгии и Нидерландах», — заявил Монтарси.

Он объяснил, что инфицированные птицы, мигрирующие из-за климата, способны заносить вирус на новые территории. Однако трудно предугадать, где именно будет распространяться лихорадка.