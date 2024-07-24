Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Американский президент Джо Байден вопреки всем подозрениям жив и скоро обратится к нации. Ради победы на выборах Камалы Харрис ему не разрешат досрочно покинуть пост. Зато на старика повесят ответственность за все просчеты его подчиненных.

Слухи о смерти Байдена Джо Байден объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. Однако он сделал это не во время телевизионного обращения к нации, как принято. Заявление президента опубликовали 21 июля в соцсети X. Последний раз Байдана видели на публике 17 июля, спустя пару дней после покушения на Дональда Трампа. Многие заподозрили, что американский лидер умер. Хотя в Белом доме заверили, что глава государства заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, от властей начали требовать доказательства того, что президент жив. Чтобы опровергнуть подозрения, Байдена в режиме голосовой связи подключили во время первого выступления Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. Позже стало известно, что 23 июля действующий глава государства вернулся в Белый дом и на следующий день должен наконец-то выступить перед народом.

Уйдет ли Байден Многие американские политики потребовали, чтобы президент досрочно оставил пост. И неудивительно: либералы, которые вывели Байдена из игры, попали в собственный капкан, заявил в разговоре с 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он пояснил, что, объявив об отказе Байдена продолжать предвыборную кампанию, демократы расписались в его физической и своей политической недееспособности. Ведь если президент не может продолжать гонку, то как он способен управлять целой страной? Республиканцы, разумеется, не упустили возможность ткнуть в это носом либералов.

Фото: Президент Джо Байден садится в самолет. Igor Golovniov / Global Look Press

Тем не менее Байден никуда не уйдет с поста — его попросту не отпустят, уверен американист. Дело в том, что нынешний президент США — ключевая фигура в достаточно примитивном, но все еще рабочем трюке политтехнологов.

Старика Джо надо довести до ноября, чтобы свалить на него все грехи. Потому что, когда Камала Харрис будет дискутировать с Дональдом Трампом, у нее будет совершенно железный козырь: «Это не я! Это президент, я что могла, то делала. Ну, немножко напортачила с границей, но в целом это все президент!» Рафаэль Ордуханян

Если сейчас Харрис встанет у руля, то, учитывая ее абсолютную некомпетентность и непрофессионализм, она наломает еще больше дров. Тогда в ноябре к выборам дело будет совсем скверно, отметил американист. Закулисье, которое контролирует и Харрис, и Байдена, этого не допустит.

Фото: Вице-президент США Камала Харрис. Ting Shen — Pool via CNP / Global Look Press

«Всех полканов спустят на Байдена, а Харрис будет относительно свеженькой альтернативой Трампу, тем более что у него очень много врагов внутри Соединенных Штатов. Конечно, им, этому электорату (то есть примерно трети населения), нужно дать какую-то надежду», — добавил Ордуханян. Так что присутствие Байдена в качестве президента до конца его срока покажет, что Харрис якобы не была у истоков всех тех провалов Демократической партии. Поэтому и разыгрывают такой карамболь, сказал американист.

Фото: Президент США Джо Байден в объятиях вице-президента Камалы Харрис на балконе Белого дома, Вашингтон, 4 июля 2024 года. Tierney L. Cross — Pool via CNP / Global Look Press

Глобалистский проект По мнению Ордуханяна, отставка Байдена была бы выгодна Трампу: это косвенный удар по Харрис, которая, останься за главную, успеет до выборов неоднократно напортачить. Пока президент не ушел, жесточайшая критика его оппонента как бы размыта на двоих.

Но вопрос выгоды или невыгоды в этой ситуации немножко условный. Там совершенно конкретные задачи: и Байден, и Харрис поставлены на глобалистский проект. Его надо сохранить. Мы должны понимать, что здесь амбиции этих политиков, в принципе, гроша ломаного не стоят. Харрис, Байден — это инструменты по сохранению глобалистского проекта. А Трамп — это его помеха. Рафаэль Ордуханян

Настоящие владельцы политических деятелей Соединенных Штатов — крупные компании BlackRock, State Street, The Vanguard Group и другие — сохраняются только в рамках глобалистского проекта. Им противостоят Трамп и часть мировых лидеров. Если они победят, вся эта пирамида рухнет, подчеркнул американист.

Фото: Штаб-квартира американской международной инвестиционной компании BlackRock в центре Манхэттена, Нью-Йорк. imago stock&people / Global Look Press

«Именно в рамках глобалистского противостояния нужно рассматривать предвыборную борьбу в США. Это огромный проект, который правил миром последние сто лет. Сейчас он рушится с нашей помощью, с помощью наших китайских друзей и в какой-то степени с помощью „чертика из табакерки“ — Трампа», — отметил Ордуханян. По его словам, в США будет идти «грызня до победного конца» и второго стрелка для Трампа никто не отменял. В предвыборную кампанию Харрис за несколько дней влили миллионы долларов, это очень яркий показатель, на кого ставит теневое правительство. Пост президента США — лишь маленькая надводная часть этого черного айсберга.

Фото: Президент США Джо Байден с вице-президентом Камалой Харрис и сенатором Алексом Падилье, Вашингтон, 2 мая 2024 года. White House / Global Look Press

Что решает вице-президент США Выбор вице-президента — ключевой вопрос гонки. В разные моменты американской истории люди, назначенные на эту должность, играли даже более значимую роль, чем сами президенты. Пример тому — Дик Чейни в администрации в Джорджа Буша — младшего, напомнил Ордуханян.

Интересно Ричард Брюс Чейни работал в администрациях четырех президентов США. В первый срок президентства Джорджа Буша — младшего был министром обороны США, во второй срок занимал должность вице-президента. Имел огромное влияние и слыл серым кардиналом Белого дома. По мнению газеты The Washington Post, являлся самым влиятельным вице-президентом в истории Соединенных Штатов. Ричард Брюс Чейни работал в администрациях четырех президентов США. В первый срок президентства Джорджа Буша — младшего был министром обороны США, во второй срок занимал должность вице-президента. Имел огромное влияние и слыл серым кардиналом Белого дома. По мнению газеты The Washington Post, являлся самым влиятельным вице-президентом в истории Соединенных Штатов.

«Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса, но едва ли это удачный ход. Он, конечно, достойный человек, однако нужно было подыграть публике. Ведь был вариант взять экс-члена палаты представителей США Талси Габбард или губернатора Южной Дакоты

Кристи Ноэм», — перечислил американист. Если Харрис выберет себе такого же голубоглазого Вэнса типа Роберта Кеннеди — младшего, ее аудитория очень хорошо это воспримет. К тому же так можно переманить электорат от республиканцев. Это очень важный аспект, если демократы промахнутся с вице-президентом, можно говорить, что им ничего не светит в ноябре.