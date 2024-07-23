Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме после лечения от коронавируса

Американский лидер Джо Байден 23 июля вернется в свой кабинет в Белом доме после самоизоляции в резиденции Делавэр, где он болел коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное расписание главы Штатов.

Из представленного графика следует, что президент США покинет дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12:30 (19:30 по московскому времени) и через два часа прибудет на рабочее место в Белом доме. Там он должен принять регулярный брифинг.

После сообщений о болезни Байдена появились слухи, что президент США скончался. Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал от правительства доказательств, что глава государства жив. Потом голос Байдена услышали на выступлении вице-президента Камалы Харрис. Политика подключили по голосовой связи и он мог комментировать происходящее.