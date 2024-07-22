Журналисты потребовали доказать, что Байден жив

Журналист Fox News Байер потребовал доказать, что Байден жив

Фото: РИА «Новости»

Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал привести доказательства того, что американский президент Джо Байден жив. Об этом он заявил в прямом эфире после появления письма, в котором действующий глава Белого дома отказался участвовать в президентской гонке.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», — объяснил он свое предположение о смерти президента.

Ранее стало известно, что бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в решении Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах. Политик никогда публично не призывала его выйти из гонки, однако вне камер Пелоси беседовала с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их точку зрения.

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