В штабе демократов услышали голос Байдена после слухов о его смерти

Байдена подключили к выступлению Харрис в штабе демократов

Фото: Публичное достояние

Главу Белого дома Джо Байдена в режиме голосовой связи подключили к первому выступлению в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. Трансляцию вел телеканал TMZ.

Лидер Штатов комментировал голосом выступление Харрис на фоне слухов о его смерти. Во время речи политик обратилась к Байдену с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Он ответил утвердительно по громкой связи. Однако показывать Байдена организаторы выступления не стали.

Ранее у президента США нашли коронавирус. Он остался в своей резиденции в штате Делавэр на самоизоляции. После этого появились слухи о вероятной смерти Байдена, которую могут скрывать в Белом доме. Журналист канала Fox News Брет Байер потребовал от властей привести доказательства, что глава государства действительно жив.

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