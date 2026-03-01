Иран поднял флаг мести. Кто такой Макарем Ширази, объявивший джихад США и Израилю

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов американских и израильских военных духовный истеблишмент страны перешел к радикальным действиям. Над городом Кум подняли красный флаг мести, а один из старейших исламских богословов мира Макарем Ширази объявил США и Израилю джихад — священную войну. Что известно о 101-летнем аятолле, чье влияние в шиитском мире сопоставимо с властью погибшего лидера, — в материале 360.ru.

Путь длиною в век

Насер Макарем Ширази родился в 1924 году в религиозной семье в городе Шираз. После окончания школы отправился продолжать обучение в двух главных центрах шиизма — иракском Эн-Наджафе и иранском Куме.

Именно в последнем началась религиозная деятельность Ширази. Он не только преподавал, но и издавал работы по исламскому вероучению и праву, толкованию Корана и многим другим вопросам.

Всего аятолла написал больше 100 книг. Труды перевели на множество языков мира, что сделало имя их автора узнаваемым далеко за пределами Ирана.