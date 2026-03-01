Иран поднял флаг мести. Кто такой Макарем Ширази, объявивший джихад США и Израилю
После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов американских и израильских военных духовный истеблишмент страны перешел к радикальным действиям. Над городом Кум подняли красный флаг мести, а один из старейших исламских богословов мира Макарем Ширази объявил США и Израилю джихад — священную войну. Что известно о 101-летнем аятолле, чье влияние в шиитском мире сопоставимо с властью погибшего лидера, — в материале 360.ru.
Путь длиною в век
Насер Макарем Ширази родился в 1924 году в религиозной семье в городе Шираз. После окончания школы отправился продолжать обучение в двух главных центрах шиизма — иракском Эн-Наджафе и иранском Куме.
Именно в последнем началась религиозная деятельность Ширази. Он не только преподавал, но и издавал работы по исламскому вероучению и праву, толкованию Корана и многим другим вопросам.
Всего аятолла написал больше 100 книг. Труды перевели на множество языков мира, что сделало имя их автора узнаваемым далеко за пределами Ирана.
Между Средневековьем и современностью
Несмотря на глубокие познания в теологии, взгляды Ширази на современную историю и права человека порой удивляли многих и вызывали осуждение международного сообщества.
В 2010 году в интервью государственному иранскому агентству IRNA он назвал холокост суеверием. По словам аятоллы, миф о массовом истреблении евреев нужен сионистам для манипуляции общественным мнением. Ширази подчеркивал, что они запросто отправляют за решетку всех, кто пытается выяснить, является холокост правдой или выдумкой.
Также аятолла известен приверженностью самым суровым нормам шариатского права: он выступал за сохранение смертной казни через побивание камнями для уличенных в супружеской измене, а также для людей, осужденных за гомосексуальные* связи.
Право на истину
В иерархии шиизма статус великого аятоллы имеют единицы. Обладатель этого титула имеет право выносить самостоятельные религиозно-правовые решения (фетвы), опираясь на собственное мнение. Таким же статусом обладал и убитый Хаменеи.
Авторитет Ширази накапливался годами, поэтому его слова, распространенные агентством Tasnim, возымели огромный эффект среди верующих и мгновенно разошлись по мировым СМИ.
«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим. Эта месть – религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — сказал исламский богослов.
Что значит призыв к джихаду сегодня?
После известия о смерти Али Хаменеи президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что совершившие убийство полководца исламской нации США и Израиль тем самым объявили войну мусульманам всего мира.
Временно исполняющим обязанности лидера назначили Алирезу Арафи, а траурные церемонии обрели оттенок политической мобилизации.
Призыв мусульман к отмщению, озвученный Ширази, в текущих реалиях прозвучал как ясный сигнал шиитским общинам Ливана, Ирака и Йемена и создал эффект пороховой бочки. Детали джихада пока не разглашаются, но очевидно, что эскалация конфликта теперь неизбежна.
Мир стоит на пороге новой фазы противостояния, где заявление аятоллы из Кума может оказаться куда весомее дипломатической риторики ООН.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.