Иран атаковал американский авианосец USS Abraham Lincoln четырьмя ракетами
Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, сообщило агентство Tasnim.
«Мощные удары Вооруженных сил ИРИ по измотанным военным врагам вошли в новую фазу», — подчеркнули в КСИР.
Ранее стало известно, что израильские и американские военные ударили по больнице армии Ирана и зданию КСИР в Тегеране.
Также атаке с помощью самолетов подверглись несколько объектов народной милиции «Басидж» в иранской столице.
Множество жилых домов вокруг этих объектов получили повреждения. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.
