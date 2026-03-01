Иран атаковал американский авианосец USS Abraham Lincoln четырьмя ракетами

Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, сообщило агентство Tasnim .

«Мощные удары Вооруженных сил ИРИ по измотанным военным врагам вошли в новую фазу», — подчеркнули в КСИР.

Ранее стало известно, что израильские и американские военные ударили по больнице армии Ирана и зданию КСИР в Тегеране.

Также атаке с помощью самолетов подверглись несколько объектов народной милиции «Басидж» в иранской столице.

Множество жилых домов вокруг этих объектов получили повреждения. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.