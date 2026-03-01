Израилю и США объявили священную войну

Известный религиозный деятель Ирана аятолла Макарем Ширази объявил США и Израилю священную войну после смерти верховного лидера страны Али Хаменеи в результате атак. Его слова привело агентство Tasnim .

Ширази подчеркнул, что исламский мир и иранский народ отомстят за кровь мученика. Главными виновниками преступления он назвал израильский режим и правительство США.

«Эта месть — религиозный долг для мусульман мира, призванный искоренить», — подчеркнул аятолла.

О смерти Хаменеи стало известно в субботу, по его резиденции нанесли высокоточный ракетный удар. После гибели верховного лидера власти Ирана объявили в стране нерабочую неделю и 40-дневный траур. Армия Ирана и КСИР в официальных заявлениях пообещали отомстить за аятоллу.

В воскресенье временным верховным лидером Ирана до проведения новых выборов назначили аятоллу Алирезу Арафи.