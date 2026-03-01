Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны мусульманам всего мира

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало объявлением США и Израилем войны мусульманам всего мира. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, его слова привело агентство IRNA .

Пезешкиан подчеркнул, что Иран считает кровопролитие и месть виновникам этого преступления своим законным правом и долгом.

«Убийство высшего политического лидера, выдающегося аятоллы и авторитета шиитского мира со стороны американско-сионистского альянса является объявлением открытой войны мусульманам-шиитам во всем мире», — сказал он.

Ранее стало известно, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за аятоллой перед его убийством и установило, что утром 28 февраля в его резиденции пройдут переговоры чиновников, в которых Хаменеи примет участие. Изначально удар планировали ночью, но в итоге перенесли на утро.