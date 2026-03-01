В Иране определили временного преемника погибшего Хаменеи

Аятолла Алиреза Арафи назначен временным руководителем Ирана до проведения выборов нового верховного лидера. Об этом сообщило агентство ISNA .

Алиреза Арафи — священнослужитель и член Совета стражей Конституции.

Как отметило агентство, это сделали, чтобы управление страной было непрерывным. В ближайшее время Совет экспертов изберет нового верховного лидера Ирана.

В Иране сформировали временный руководящий совет гибели аятоллы Али Хаменеи. Он будет управлять страной до выборов нового верховного лидера. В него вошли аятолла Алиреза Арафи, президент Масуд Пезешкиан и председатель Верховного суда Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

В ответ на операцию «Эпическая ярость» Корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ, а также по израильской территории. В стране объявили 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.