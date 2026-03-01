В Иране определили временного преемника погибшего Хаменеи
Временным верховным лидером Ирана назначили аятоллу Алирезу Арафи
Аятолла Алиреза Арафи назначен временным руководителем Ирана до проведения выборов нового верховного лидера. Об этом сообщило агентство ISNA.
Алиреза Арафи — священнослужитель и член Совета стражей Конституции.
Как отметило агентство, это сделали, чтобы управление страной было непрерывным. В ближайшее время Совет экспертов изберет нового верховного лидера Ирана.
В Иране сформировали временный руководящий совет гибели аятоллы Али Хаменеи. Он будет управлять страной до выборов нового верховного лидера. В него вошли аятолла Алиреза Арафи, президент Масуд Пезешкиан и председатель Верховного суда Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.
В ответ на операцию «Эпическая ярость» Корпус стражей Исламской революции нанес удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ, а также по израильской территории. В стране объявили 40-дневный траур и семь дней государственных выходных.