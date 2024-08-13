«Интервью века»? О чем и зачем говорили Дональд Трамп и Илон Маск

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску. Ждать его зрителям пришлось почти час, но в итоге, по словам миллиардера, общее число просмотров превысило миллиард. О чем основатель Tesla и SpaceX решил спросить политика и действительно ли эту беседу можно считать «интервью века» — в материале 360.ru.

Почему интервью едва не сорвалось Транслировали беседу Маска и Трампа в соцсети X (бывший Twitter). Правда, начало пришлось сдвинуть на 40 минут из-за масштабной DDoS-атаки. «Прошу прощения за позднее начало. К сожалению, на наши серверы была совершена массированная распределенная атака», — пояснил бизнесмен. Также он не исключил, что за случившимся стоят противники участия Трампа в президентских выборах. Открыто не скрывали свое неудовольствие из-за интервью в Еврокомиссии. В частности, еврокомиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал Маска подвергнуть эту беседу цензуре, напомнив об Акте о цифровых услугах ЕС (DSA). Этот документ юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Также Бретон заверил миллиардера, что может принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда».

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

Вопрос о покушении Первым, о чем поинтересовался Маск, было покушение на Трампа во время публичного выступления в Батлере, штат Пенсильвания. Снайпер выстрелил в кандидата в президенты, когда тот был на трибуне. Преступник явно целился ему в голову, но пуля зацепила только ухо политика. «Это было чудо. Если бы я не повернул голову, я бы сейчас с тобой не разговаривал, как бы ты мне ни нравился», — ответил Трамп. По словам политика, агенты накрыли его собой и действовали оперативно и смело, но координации им все равно не хватило. Также он заверил, что в октябре снова собирается посетить этот город для нового публичного выступления. «Путин — хороший переговорщик» Отдельное внимание во время разговора стороны уделили теме внешней политики и отношениям Штатов с другими странами. Подробнее Трамп высказался о нескольких мировых лидерах. Одним из них был президент России. Экс-лидер США назвал Владимира Путина хорошим переговорщиком и отметил, что у них всегда получалось ладить. «Байден что-то сделал с Россией. <…> После того как я покинул пост, они начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он — хороший переговорщик и он хочет вести переговоры», — выразил уверенность Трамп.

Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos / Global Look Press

Также положительно политик отозвался о председателе КНР Си Цзиньпине и лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне. «Они на вершине, они жесткие, умные и будут защищать свою страну. Когда они видят Камалу Харрис и сонного Джо Байдена, не верят своим глазам», — указал кандидат в президенты США. Тут же он обратил внимание, что США нельзя было допускать сближения КНР и России. «Обама и Байден подтолкнули Россию и Китай друг к другу. Но из уроков истории вы должны знать, что нельзя допускать объединения интересов России и Китая», — убежден Трамп. Затронул он и тему Ирана, заверив, что не хочет этой стране ничего плохого. «Тегеран не атаковал бы Израиль, если бы я был президентом», — указал республиканец.

Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos / Global Look Press

Украинский вопрос Говоря об украинском кризисе, Трамп резко раскритиковал нынешнего лидера США Джо Байдена. При этом в выражениях он в свойственной ему манере совершенно не стеснялся. «Например, он (Байден, — прим. ред.) сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовал, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это», — поразился политик. По его мнению, если 30 лет назад у Байдена бып просто «низкий уровень IQ», то в нынешнее время его «вообще его нет». Высказался он и о соотношении сил у России и Украины, проведя небольшой экскурс в историю. «Как известно, Россия победила Германию вместе с нами и победила Наполеона. <…> Они представляют собой большую военную силу», — предупредил Трамп.

Фото: CNN/XinHua / Global Look Press

У ВСУ же, по оценке республиканца, явно не хватает людей для продолжения конфликта, из-за чего «они отправляют на войну молодых и пожилых». По оценке политика, у него было получилось «это остановить» при условии победы на выборах. Также он пообещал, что при таком сценарии попробует снова поладить с президентом России. О выборах в президенты США Выход Байдена из президентской гонки Трамп назвал «переворотом», а перспективы страны, если у руля будет Камала Харрис, счел катастрофическими. Соединенных Штатов при таком раскладе, по его мнению, просто не станет. «Если [Камала] Харрис станет президентом, у нас больше не будет страны. Если демократы победят, то мы встретимся в следующий раз в Венесуэле, потому что там будет гораздо безопаснее», — отметил собеседник Маска.

Он [Байден] не хотел уходить, и в Демпартии сказали: «Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому». Дональд Трамп

О внутренней политике В этой беседе Трамп вновь повторил свой тезис относительно «железного купола», который бы защитил США от внешнего вторжения. Республиканцы собираются создать эту систему по образцу Израиля. «У нас будет защита», — пообещал кандидат в президенты. Высказался он и относительно денежной политики в стране, заявив, что намерен создать правительственную комиссию по эффективности. По задумке республиканцев, этот орган будет следить за тем, чтобы «деньги налогоплательщиков тратились по назначению». Маску такая идея очень понравилась. «Думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом», — сказал миллиардер, выразив готовность участвовать в работе этой структуры. Трамп его предложение поддержал, отметив, что он был бы этому рад, тем более что у миллиардера есть хорошие навыки сокращения расходов.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так было ли «интервью века»? В предвыборном штабе республиканца его беседу с Маском ранее анонсировали как «интервью века». Если судить по миллиарду просмотров, о которых позже заявил миллиардер, оно, безусловно, привлекло огромное количество зрителей. Причем как сторонников, так и противников политика. Реакция со стороны демократов на него, к слову, не заставила себя долго ждать. В предвыборном штабе Харрис разговор назвали экстремистским, а также «примером опасной программы Трампа на период 2025 года». По оценке политолога-американиста Константина Блохина, беседа с Маском действительно стала довольно крупным событием, но назвать его «интервью века» все-таки можно с натяжкой. Все дело в том, что уже ни один разговор не сравнится с покушением на политика, по своей медийной насыщенности вряд ли что-то его перекроет, указал эксперт в беседе с 360.ru. «Ничего нового мы не услышали. Трамп неоднократно озвучивал эти тезисы», — подчеркнул он Иной точки зрения придерживается директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его мнению, именно в разговоре с Маском политик впервые открыто высказался по всем ключевым вопросам, которые беспокоят американцев. «И ориентировано интервью было прежде всего именно на внутреннюю аудиторию, а это важно и для Трампа, и для всей Республиканской партии в целом», — пояснил собеседник 360.ru. Отдельно Подлесный отметил важный фактор площадки для этого интервью. Им стала платформа X со своей гигантской аудиторией. «Это более раскрученная сеть, с приходом туда Маска она стала более демократичной, стало меньше бана для республиканцев. И конечно же, прорывным выглядит уверенный тон, с которым он изложил свои тезисы. И надо сказать, что Трамп явно подражает Путину — это было выверенно, спокойно и без истерик», — заключил политолог.