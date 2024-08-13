Трамп назвал глупостью обещание Байдена принять Украину в НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что утверждения нынешнего главы государства о возможном вступлении Киева в НАТО спровоцировали конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью владельцу X Илону Маску .

«Байден начал говорить какие-то глупости. Например, он сказал, что [Украина] может стать страной — участницей НАТО», — отметил политик.

По словам Трампа, российские власти никогда бы не согласились со вступлением Киева в альянс, но Байден все же решил заявить об этом.

Также республиканец охарактеризовал нынешнего лидера США как человека «с низким уровнем IQ». По этой причине, по его мнению, Байден и совершал некоторые глупости в политике.

«У него был низкий IQ 30 лет назад, теперь же у него, наверное, вообще не осталось IQ. Он делал такие глупости. Шансы на то, что эта война начнется, были нулевыми», — подчеркнул собеседник Маска.

В этой же беседе Трамп назвал президента России Владимира Путина хорошим переговорщиком.