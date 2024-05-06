Интервенция с последующей оккупацией. НАТО готовит сценарии будущего Украины | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 21:24 Интервенция с последующей оккупацией. НАТО готовит сценарии будущего Украины Блогер «Голос Мордора»: натовцы готовы утилизировать миллионы украинцев РИА «Новости»

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На Украине мечтают, что солдаты НАТО защитят их от России, однако у Запада на этот счет свои планы. В альянсе готовы принести в жертву миллионы украинцев, превратить страну в концлагерь, лишь бы навредить России. Такое мнение в колонке для Telegram-канала 360.ru высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Разговоры о вводе войск НАТО на Украину стали звучать все чаще, альянс даже установил некие «красные линии», после которых это может произойти.

И похоже, на Украине тоже уже мечтают о том, что солдаты НАТО придут защищать «незалежну» от агрессии российской орды.

В принципе, об этом там мечтали с самого начала. Клянчили даже бесполетную зону, но НАТО отказался наотрез, мотивируя это тем, что тогда произойдет прямое военное столкновение с Россией.

Кстати, сейчас они тоже очень не хотят такого столкновения и поэтому, когда говорят о вводе войск, постоянно оговаривают, что вступать в непосредственные боевые действия против армии России не будут.

Не секрет, что натовские военные уже есть на Украине: они обслуживают ПВО, ракетные комплексы, занимаются разведкой и планированием. И конечно же, есть и спецназ, который непосредственно участвует в боевых действиях.

Но сейчас речь идет о вводе полноценного контингента: отдельных стран НАТО или под флагом альянса. И тут важно понять цель этого ввода. Потому что натовцы на самом деле думают, что прямого конфликта с Россией им удастся избежать.

Цель присутствия контингента европейских стран на Украине будет иной — по сути, это будет огромный заградотряд и вот те самые людоловы, которые бегают сейчас по всей Украине за мужиками. Только тут заработает уже самый настоящий конвейер, фабрика утилизации украинского населения, и касаться это будет не только мужиков, но и женщин тоже.

НАТО готов сжечь Украину в конфликте полностью, лишь бы хоть как-то истощить Россию, навредить ей. Понятно, что о победе Украины там уже никто и не помышляет, и самый оптимистичный, даже слишком оптимистичный сценарий — сохранить статус-кво. Но и это уже невозможно.

В НАТО понимают, что в один прекрасный момент ситуация на Украине может дойти до точки кипения, и тогда возможно обрушение всего. Военный или гражданский переворот, выход того, кто возьмет власть на переговоры с Россией и принятие условий, ею выдвинутых. И вот этого допустить никак нельзя.

Украина открыто перейдет под иностранное управление, да еще с силовой составляющей. Это будет самая настоящая интервенция с последующей оккупацией. Даже более того — превращение Украины в концлагерь с иностранными надсмотрщиками, которые станут методично уничтожать украинцев.

Но те, кто собирается провернуть такой сценарий, очень зря думают, что иностранные коменданты и надсмотрщики будут в безопасности, так как якобы не станут напрямую воевать с Россией. Очень слабое оправдание, которое им точно не поможет.