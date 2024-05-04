Украинский указ о годных к службе: последствия и причины расширения критериев призыва | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 13:31 Конвейер смерти. Зачем Украина убрала ряд ограничений к военной службе Блогер «Голос Мордора» назвал новые критерии призыва на Украине геноцидом народа Freepik

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Минобороны Украины расширило список годных к службе — перечень пополнили люди с умственной отсталостью, а также больные ВИЧ и раком, находящиеся в стойкой ремиссии. О том, зачем руководство страны согласилось отправлять на военную службу украинцев с серьезными заболеваниями, порассуждал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Новые критерии «здоровости»

На Украине вчера опубликовали нововведения по медицинским ограничениям к военной службе. Не знаю, как документ восприняли сами украинцы, но интернет бурлил примерно половину дня, обсуждая новые блюда в меню людоедов с Банковой [улицы], Белого дома, Брюсселя и Даунинг стрит. Здоровой, качественной человечины им уже не хватает, и они принялись пожирать все, что пока еще на Украине имеет способность дышать и двигаться. Причем, не брезгуя и людьми с тяжелыми инфекциями, типа ВИЧ, или же с онкологией. Все на стол, потому что людоеды вошли во вкус и не успокоятся, пока не сожрут всех украинцев.

Удивительно, но если украинцы и возмущаются, то только про себя, не на публику. Это уже даже не рабская покорность, а нечто другое. Выдавливая из них русских, западные демиурги смогли выдавить и все человеческие чувства, гордость и достоинство. И ведь умеют ребята в злую иронию, потому что майдан 2014 года назвали именно «революцией достоинства». Впрочем, может в том смысле, что у Украины его больше нет. Оно дерусифицировано и декоммунизировано.

Теперь практически весь «человеческий материал» должен взять в руки оружие и пойти на фронт. Даже со слабоумием или с какими-то серьезными заболеваниями, которые отныне серьезными на Украине не считаются. По новым критериям, украинцы — самая здоровая нация на земле. Правда, критерии этой «здоровости» крайне просты — если ты можешь шевелиться и дышать и у тебя есть комплект конечностей.

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Системный геноцид

Кстати, Украина теперь сможет очень прилично сэкономить на медицине. Помнится, один австрийский художник отправлял неизлечимо больных в концлагеря на утилизацию, но современные людоеды решили пойти еще дальше и этих людей использовать. Все в дело, ничего не пропадет просто так.

И ведь это только начало. Потому что на Украине еще очень много инвалидов без рук и ног, что, в общем-то, тоже может перестать считаться ограничением к военной службе. Ноги есть, но не рук? Можно пойти в саперы-камикадзе, а если нет ног, но есть руки — можно жать на спусковой крючок сидя где-нибудь в окопе. Тут тоже выгода — окоп можно вырыть неглубокий, а провести по документам, как полноценный и украсть на этом денег. А вот этому делу украинские чиновники и политики рады завсегда.

А если серьезно, то это самый настоящий геноцид украинского народа. Геноцид продуманный, системный и беспощадный. Настоящий конвейер смерти, который в какой-то мере даст фору даже нацистским концлагерям.

И разница только в том, что даже в концлагерях заключенные сопротивлялись и даже поднимали восстания, но украинцы доведены до такого состояния, что на это неспособны.