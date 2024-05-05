НАТО установил «красные линии» для вмешательства на Украине | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 11:52 НАТО установил «красные линии» для вмешательства на Украине Repubblica: у НАТО есть «красные линии» для вмешательства на Украине Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

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Североатлантический альянс на фоне провалов украинской армии «в очень конфиденциальной форме» установил для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт. Об этом сообщила итальянская газета Repubblica.

«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — написали авторы материала.

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Первая «красная линия», по данным издания, касается «прямого или косвенного участия третьей стороны» в конфликте на Украине. Также она вращается у возможности проникновения российской армии «через линию обороны Киева».

Вторая предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши или «целенаправленное нападение на Молдавию».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон связал безопасность европейцев с ситуацией на Украине. Он боится размещения российских баллистических ракет в республике. При этом российская сторона неоднократно говорила, что у нее нет территориальных притязаний в Европе, и страна не представляет никакой угрозы.

Планировщики НАТО сами оценивали шансы «прямого вторжения» России в одну из стран-участниц блока в ближайшие годы. В итоге вероятность такого исхода событий назвали маленькой.