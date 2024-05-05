НАТО установил «красные линии» для вмешательства на Украине | 360°

05 мая 2024, 11:52
НАТО установил «красные линии» для вмешательства на Украине
Repubblica: у НАТО есть «красные линии» для вмешательства на Украине
Североатлантический альянс на фоне провалов украинской армии «в очень конфиденциальной форме» установил для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт. Об этом сообщила итальянская газета Repubblica.
«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — написали авторы материала.
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Первая «красная линия», по данным издания, касается «прямого или косвенного участия третьей стороны» в конфликте на Украине. Также она вращается у возможности проникновения российской армии «через линию обороны Киева».
Вторая предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши или «целенаправленное нападение на Молдавию».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон связал безопасность европейцев с ситуацией на Украине. Он боится размещения российских баллистических ракет в республике. При этом российская сторона неоднократно говорила, что у нее нет территориальных притязаний в Европе, и страна не представляет никакой угрозы.
Планировщики НАТО сами оценивали шансы «прямого вторжения» России в одну из стран-участниц блока в ближайшие годы. В итоге вероятность такого исхода событий назвали маленькой.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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