Военкор сообщил о первых потерях французского легиона на Украине | 360°

Мир 06 мая 2024, 09:04 Военкор сообщил о первых потерях французского легиона на Украине Военкор Рожин: французский иностранный легион понес первые потери в зоне СВО

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Члены иностранного легиона, прибывшие из Франции, понесли первые потери в боях у Часова Яра. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

«Они могли составить до семи человек», — заявил журналист.

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По его словам, это уже не «тиктокеры», которые приезжали на Украину ради денег, а при первой угрозе бежали. В бой вступили подготовленные бойцы, профессиональные военные стран НАТО, указал Рожин.

Информация о прибытии наемников под Часов Яр появилась почти месяц назад. Вероятно, их планировали задействовать при обороне Славянска, но затем перебросили в Часов Яр из-за натиска ВС России в этом районе.

Населенный пункт находится в ДНР. Его переход под контроль российских военнослужащих откроет дорогу на Дружковку и Константиновку, что грозит катастрофой для ВСУ.