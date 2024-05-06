Приближение трибунала над руководством Украины увидели в МИД | 360°

Мир 06 мая 2024, 13:06 Приближение трибунала над руководством Украины увидели в МИД Посол Мирошник: трибунал над политическим руководством Украины приближается РИА «Новости»

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Политическому руководству Украины грозит трибунал, он неизбежно приближается. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Таким образом он отреагировал на объявление МВД в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина и ряда других деятелей украинской политики.

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«У меня нет сомнений в виновности данных деятелей в перечне преступлений. Нужно привлечь их к обязательному возмездию. Мы целенаправленно и планомерно движемся к проведению трибунала над политическим руководством Украины», — сказал посол.

Мирошник напомнил, что с юридической точки зрения преступниками этих людей можно назвать лишь по решению суда.

«Но на начальном этапе нужно высказывать им подозрения, привлекать их к расследованию и начинать разыскивать для процессуальных действий», — добавил он.

Депутат Михаил Шеремет заявлял, что объявлением в розыск Зеленскому выписали черную метку.