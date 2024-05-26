Хрупкая легитимность Зеленского. Судьба Украины зависит от фронта

Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины истекли, а его рейтинги стремительно падают. В стране ходят слухи о возможном перевороте, говорят уже не о возвращении к границам 1991 года, а просто о выживании государства. Что ждет республику и ее нынешнего лидера — в материале 360.ru.

Пять лет президентства Зеленского, если верить опросу от Info Sapiens, негативно оценили 36% украинцев. В Службе внешней разведки России предоставили еще менее оптимистичные данные: снижение рейтинга до 17% и популярность среди военных не более 20%. На Украине, сообщила газета The Guardian, заявления своего лидера о возвращении к границам 1991 года вообще считают нереалистичным. «Публично я поддерживаю то, что говорит президент. Негласно думаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, имеющее возможность развития», — привели в статье цитату одного из украинских чиновников. В западных СМИ допускают, что Россия согласится на заморозку конфликта, но только не при Зеленском — с ним договариваться никто не хочет. А на Украине еще в феврале пугали подготовкой третьего Майдана, который якобы устроят российские спецслужбы.

Фото: Presidential Office of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вероятность военного переворота на Украине Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с 360.ru отметил, что опасаться конкуренции внутри страны Зеленскому стоит вряд ли — его президентство поддерживают извне. «Внешние [силы] на сегодняшний день, как бы неблагоприятно ни складывалась ситуация на линии боевого соприкосновения, довольно уверенно поддерживают Зеленского. Пока что, наверное, нет кризисной ситуации — когда фронты посыпались. Пока что об этом только пишут. Предпосылки есть, но сказать, что это критично, наверное, будет неправильным», — отметил он. Все политическая верхушка Украины, напомнил политолог, завязана на американцев. И именно в США определяют, кто будет главным. Он допустил, что взбунтоваться вполне могут военные — реальная сила, тем более с оружием в руках.

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич с точкой зрения Кошкина согласился лишь частично. Он пояснил, что возможность столкновений внутри Украины и попытки силового перехвата власти вероятны при условии обрушения фронта.

Если произойдут какие-то серьезные изменения, <…> если фронты начнут рушиться, то в этом случае возможны некоторые внутренние столкновения и попытки силового перехвата власти. Но пока ничего подобного не просматривается на горизонте нескольких месяцев. Сергей Станкевич политолог

Собеседник 360.ru заметил, что сейчас боевые действия идут на четырех основных украинских фронтах — Северном, Донецком, Запорожском и Херсонском. При прорыве на одном из них рушиться начнут и остальные.

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

С легальностью все просто, с легитимностью — нет Отдельно Станкевич сказал о легитимности Зеленского как президента Украины. По словам политолога, его полномочия с формальной точки зрения и на основе действующего законодательства республики продлены на период действия военного положения.

«Пока оно сохраняется — продлеваются полномочия президента. И это в целом основано на действующем украинском законодательстве. Но эта сторона характеризует легальность. Что касается легитимности, тут все сложнее», — заметил он.

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Легитимность, пояснил Станкевич, определяется согласием украинцев на то, что существующая власть ими управляет. Кроме того, нужно учитывать и желание международных партнеров иметь с ней дело и признавать какие-либо подписи, которые такая власть ставит под документами.

И легитимность будет убывать, то есть будет уменьшаться и внутренняя поддержка, и внешняя. С каждым месяцем все это будет становиться менее прочным и более хрупким. Вот в этом проблема. Сергей Станкевич

Политолог не исключил вариант, когда Зеленский, понимая постепенную потерю легитимности, инициирует трансформацию власти. Такой вариант развития событий он счел возможным ближе к осени.

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Он может сам отойти немного в сторону, назначить кабинет министров в составе каких-то влиятельных военных и передать власть такой директории, оформленной как новое правительство Украины. Он может попробовать так поступить с тем, чтобы эти самые военные, образовав новое правительство, попытались провести переговоры и вывести страну из конфликта. Потому что их подпись будет неоспорима в этом случае под любым документом, фиксирующим результаты боевых действий», — пояснил Станкевич.

Пока что, по его словам, все идет к тому, что президент Украины сам обеспечит транзит власти и дистанцируется от ответственности за финал конфликта. «А внутренний, силовой перехват власти возможен только в случае обрушения фронта», — еще раз указал политолог.

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конференция в Швейцарии Предстоящую конференцию в Швейцарии, на которой планируют обсуждать ситуацию на Украине, оба собеседника 360.ru оценили скептически. Андрей Кошкин предположил, что само мероприятие в итоге используют как медийную картинку, и не более.

Ее, скорее всего, хотят использовать американцы в своих выборных кампаниях, Белый дом — в интересах Джо Байдена, хотя он и не дал добро, что приедет [на саммит]. <…> Плюс хотят все-таки продавить на этой конференции необходимость договариваться о перемирии по указанным пунктам. Польза будет только для тех, кто ее создает. Андрей Кошкин политолог

Сергей Станкевич назвал нулевой вероятность подписания в Швейцарии какого-либо документа, который определил бы путь к миру. «Ничего невозможно в Швейцарии создать такого, что укажет какую-то дорогу к миру. Поскольку там отсутствует вторая сторона, участвующая в конфликте, Россия. Возможен только некоторый пропагандистский эффект, к которому, несомненно, Зеленский стремится. Он хочет, чтобы его мирный план, который он сейчас поспешно редактирует, стал неким планом международного сообщества максимально широкого», — заметил эксперт.

Станкевич выразил уверенность в том, что и пропагандистский эффект от саммита будет небольшим: ключевые страны на него не приедут.

Китай если и пришлет кого-то, то на достаточно низком рабочем уровне. <…> Скорее всего, другие страны вроде Индии и ЮАР будут представлены <…> тоже в статусе наблюдателей. Маловероятно, что там вообще сколько-нибудь значимый документ по итогам удастся подписать. Сергей Станкевич

Практически параллельно, обратил внимание политолог, состоится совещание стран БРИКС на уровне министров иностранных дел. И как раз там вполне могут выработать гораздо более сильный документ, касающийся дипломатического урегулирования на Украине. «Этот форум — а сейчас в БРИКС уже не пять стран — станет видимой всему миру альтернативой неудачного и тупикового собрания в Швейцарии. Это, конечно, серьезный шаг, переключающий внимание всего мира, и в особенности Глобального Юга, на реалистичный путь завершения конфликта на Украине», — заключил Станкевич.