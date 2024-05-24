Инсайдеры допустили согласие России на заморозку конфликта с Украиной

Россия способна продолжать спецоперацию, но не откажется от мирных переговоров. Президент Владимир Путин готов заморозить конфликт при сохранении текущего положения, сообщили источники агентства Reuters .

Три человека, знакомые с дискуссиями в окружении российского лидера, заявили, что его разочаровало нежелание Запада и Украины продолжать диалог. Еще один источник заявил, что армия России способна продолжать боевые действия. Он подтвердил, что, несмотря на это, руководство согласится на дипломатическое урегулирование.

«Путин готов остановить конфликт на Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий», — заявил автор статьи.

Российскую власть, по данным агентства, не интересовали земли стран НАТО, но беспокоила ядерная эскалация. Собеседники журналистов заявили, что, если Запад не отреагирует на призыв к переговорам, боевые действия продолжатся.

Ученые и политики призвали Европарламент провести мирную конференцию по Украине с участием всех заинтересованных сторон, в том числе России. В открытом письме они предложили Европарламенту выступить в роли посредника при переговорах.