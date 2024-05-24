Путин объявил об окончании легитимности Зеленского

Легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины закончилась. С таким заявлением на пресс-конференции выступил президент России Владимир Путин, подводя итоги своего визита в Белоруссию.

Он подчеркнул, что теперь непонятно, с кем подписывать юридические документы, если мирные переговоры возобновтятся.

«Легитимность действующего главы государства закончилась», — заявил Путин, рассказывая о ситуации на Украине.

По его словам, сохранение полномочий Зеленского в глазах других стран станет одной из целей мирной конференции, которая собирается в Швейцарии. Таким образом западное сообщество намерено поддержать и утвердить сохранение легитимности украинского лидера.

«Но вот эти пиаровские шаги не имеют никакого значения для юридических документов. Нам, конечно, надо будет понять, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, <…> с кем можно иметь дело для выхода на подписание юридически-обязывающих документов. Мы должны быть полностью уверены в том, что имеем дело с легитимными властями», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что окончательно на этот вопрос должны ответить парламент, Конституционный суд или другие органы власти, которым не требуется продление полномочий.

Полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, спустя пять лет после его инаугурации на пост президента Украины. Сам политик заявил, что не считает свою легитимность утраченной на время действующего в стране военного положения, которая запрещает проведение выборов всех уровней.