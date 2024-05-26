Зеленский обратился к Си Цзиньпину

Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена посетить саммит по Украине в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена посетить предстоящий саммит по Украине в Швейцарии. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале .

«Пожалуйста, поддержите мирный саммит своим участием и персональным лидерством», — сказал он.

Агентство Bloomberg в пятницу, 24 мая, сообщило, что Байден не станет посещать встречу в Швейцарии по украинскому кризису. Делегацию России на конференцию не приглашали.

Мероприятие состоится в середине июня в Швейцарии, в нем примут участие от 80 до 100 стран. Зеленский просил организовать саммит ради продвижения так называемой формулы мира.

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «формула мира» представляет собой нереалистичный ультиматум.

Глава ФСБ России Александр Бортников также отмечал, что план Украины по урегулированию кризиса является нежизнеспособным.