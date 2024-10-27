27 октября 2024 01:13 Грузия очнулась. Итоги и последствия парламентских выборов Политолог Сипров: Грузия сохранит отношения с Россией после выборов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Парламентские выборы в Грузии

В Грузии завершились парламентские выборы, которые стали историческими. Они не только прошли в новом формате, но и определили развитие страны на ближайшие годы. Результат правящей партии «Грузинская мечта» и последствия гипотетической победы оппозиции — в материале 360.ru.

Уникальность выборов-2024 в Грузии Парламент Грузии — однопалатный, состоит из 150 депутатов. Впервые выборы прошли полностью по пропорциональной избирательной системе. Прошлое голосование, в 2020 году, провели по смешанной, когда 120 кресел распределились пропорционально, по партийным спискам, и 30 — по мажоритарной системе. Еще одним новшеством стало использование технических средств подсчета голосов. Примерно 90% избирателей смогли проголосовать с помощью электронных устройств, установленных на 2262 избирательных участках. Там же проявились технические средства идентификации, чтобы предотвратить повторное голосование. Традиционные бюллетени остались на 768 избирательных участках. Историческое решение Парламентские выборы-2024 прошли в сложной геополитической обстановке. Аналитики и сами жители назвали их историческими — Грузия оказалась на распутье между Евросоюзом и Россией, результаты голосования определят дальнейший курс развития страны. Партия, получившая на парламентских выборах не менее 50% мандатов, обретет право выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра Грузии и фактически утвердить состав нового правительства. Политолог Вадим Сипров напомнил 360.ru, что Грузия — это парламентско-президентская республика. Премьер-министр и правящая политическая партия имеют намного больший вес, чем президент.

Аналогичная картина наблюдается в Армении, и мы увидели, что при вполне себе пророссийском управленческом аппарате приход к власти правящей партии Никола Пашиняна и избрание его премьером привели к радикальной смене вектора и переориентации Армении на Запад. Аналогичная картина в Грузии, но только с противоположным знаком. Вадим Сипров Политолог

Сипров заявил, что находящихся у власти в Грузии политиков нельзя назвать пророссийскими или русофилами. Однако эти люди, по его мнению, мыслят намного более трезво, чем их предшественники. «Что касается вектора на евроинтеграцию, на сотрудничество со структурами НАТО, потихоньку в силу объективных, в основном экономических, причин эта тенденция будет сходить на нет. Здесь еще играет роль очень важный для грузинской политики азербайджанский фактор, а сейчас очевидно, что Азербайджан ориентируется на Россию», — спрогнозировал он. Как прошли выборы в Грузии Избирательные участки открылись в 08:00 и работали до 20:00. Одними из первых проголосовали президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили. Пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани сообщила, что голосование прошло штатно. Однако к концу дня окружные избирательные комиссии получили 337 жалоб. Наблюдатели из «Ассоциации молодых юристов», миссии «Мой голос» и «Международного общества справедливых выборов» сообщили о случаях выдачи двух бюллетеней вместо одного, неработающих аппаратах для считывания бюллетеней, нескольких людях в одной кабинке и случаях подкупа избирателей. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «Фальсификация выборов» по факту вброса бюллетеней на участке № 69 в районе Марнеули в регионе Квемо Картли.

Сипров тоже рассказал о грубых провокациях на отдельных участках. Оппозиционеры пытались вбросить бюллетени и разбить урны для голосования. Политолог выразил уверенность, что за их действиями стоят зарубежные силы. «Вполне возможно, что были и другие откровенно хулиганские и противоправные действия со стороны оппозиции, которые, нетрудно догадаться, финансируются разного рода западными структурами», — сказал он. По данным на 2 октября в Грузии числились 3 482 952 избирателя. Явка составила 58,94%, на избирательные участки пришли 2 060 412 человек. Итоги выборов ЦИК Грузии зарегистрировал на участие 18 политических партий. Для попадания в парламент им необходимо набрать не менее 5% голосов. Экзитполы показали, что «Грузинская мечта» набрала от 40% до 56% голосов, «Коалиция за перемены» — от 12% до 28%, «Единство ради спасения Грузии» — от 11% до 17%. Эти данные соответствуют официальным результатам. По итогам обработки большинства бюллетеней, «Грузинская мечта» лидировала с 52,99% голосов. Оппозиционная «Коалиция для перемен» набрала 11,2%, «Единое национальное движение» — 9,83%, «Сильная Грузия» — 9,02%, «За Грузию» — 8,22%.

Фото: РИА «Новости»

«Большой успех и для грузинского народа, и для сопредельных государств. Для Армении это, возможно, послужит неким позитивным примером. Ну и, естественно, для России. <…> В Грузию приходит отрезвление. Наконец-то народ очнулся от 30-летнего морока и встает на естественный путь развития», — сказал Сипров. Перспективы оппозиции Победу оппозиции политолог счел маловероятной. По его мнению, она не успеет набрать более 50% голосов и не сможет оспорить результаты «Грузинской мечты». «Возможно, им отдадут какие-то посты в правительстве. Но это будут посты не ключевые, которые не будут реально влиять на грузинскую политику. И потом все-таки общество просыпается, просыпаются самые здоровые силы общества», — сказал он. Возобновление военного конфликта с Южной Осетией или Абхазией, по мнению Сипрова, невозможно даже в случае поражения «Грузинской мечты». Это приведет к войне с Россией, а грузины в ней не заинтересованы. Что касается евроинтеграции, этот процесс, как считает Сипров, зависит от состояния самого Евросоюза, а не от того, кто у власти в Грузии. Дела у сообщества складываются не очень хорошо — прогноз по экономическому росту на 2024 год менее 1%, в реальном секторе экономики произошел системный кризис. В таких условиях Евросоюз не захочет брать на себя дополнительные обязательства, для этого нет ресурсов.

О вхождении Грузии, как и Молдавии, в Евросоюз, даже при самом катастрофическом сценарии по итогам предстоящих выборов говорить не приходится. Вадим Сипров Политолог

В отношениях с Россией при сценарии, если победит оппозиция, возобновится похолодание. Сипров спрогнозировал неловкие попытки Грузии действовать в западном мейнстриме. «Сейчас финансирование антироссийского режима очень ограничено. При этом Грузия по-прежнему завязана на рынке стран СНГ, энергозависима от России. Опять же туризм, традиционные сектора так же привязаны к российскому рынку. Нет никаких объективных предпосылок к тому, чтобы мы конфликтовали», — сказал он. Реакция на итоги В самый разгар голосования Кобахидзе предупредил, что «Грузинская мечта» примет любые итоги голосования, признанные ЦИК Грузии. Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия заявил, что по результатам экзитполов правящая партия проиграла оппозиции, потому что получила менее 70 мандатов. Сипров допустил, что после оглашения итогов оппозиция устроит беспорядки. Однако майдана, как на Украине, по его мнению, не предвидится. Собеседник 360.ru напомнил, что все оранжевые революции происходили в связи с выборами главы государства, а не парламента. Для переворота нужно поставить вопрос о легитимности и признании победы за одним кандидатом, а это не тот случай.

Фото: РИА «Новости»

«Попытки инициировать массовые выступления, оспорить этот абсолютно осмысленный, выстраданный выбор грузинского народа будут. Но с другой стороны, результаты, которые получает партия Кобахидзе таковы, что поставить их под сомнение будет сложновато», — предупредил политолог. Одним из первых международных лидеров, отреагировавших на завершение выборов в Грузии, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он в соцсети X поздравил правящую партию с победой задолго до подведения окончательных итогов, заявив, что «Грузинская мечта» добилась абсолютной победы и все услышали голос грузинского народа.