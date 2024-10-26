Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии проехала по Тбилиси

Колонну машин с флагами Грузии и партии «Грузинская мечта» заметили в Тбилиси

В день проведения парламентских выборов в Грузии на улицах Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами страны и правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Выборы в парламент Грузии проходят в субботу по пропорциональной системе. Фракциям для прохождения в кабинет министров нужно преодолеть барьер 5%. Набравшая больше всех голосов партия сможет выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

Для утверждения состава правительства и главы кабмина необходима поддержка как минимум 76 депутатов из 150. Политологи считают, что основная борьба развернется между выступающей за сохранение отношений с Россией правящей партией «Грузинская мечта» и финансируемыми за счет западных грантов оппозиционными партиями.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени 26 октября. Действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что партия «Грузинская мечта» примет любой исход выборов.