Автоколонна с флагами Грузии и правящей партии проехала по Тбилиси

В день проведения парламентских выборов в Грузии на улицах Тбилиси заметили колонну автомобилей с флагами страны и правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщило РИА «Новости».
Выборы в парламент Грузии проходят в субботу по пропорциональной системе. Фракциям для прохождения в кабинет министров нужно преодолеть барьер 5%. Набравшая больше всех голосов партия сможет выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.
Для утверждения состава правительства и главы кабмина необходима поддержка как минимум 76 депутатов из 150. Политологи считают, что основная борьба развернется между выступающей за сохранение отношений с Россией правящей партией «Грузинская мечта» и финансируемыми за счет западных грантов оппозиционными партиями.