«Ни сегодня, ни завтра». ЕС назвал условие, при котором никогда не примет Грузию

Посол Герчинский: Грузия никогда не вступит в ЕС с однопартийной системой

Грузия никогда не вступит в Евросоюз, если в ней по итогам выборов сложится однопартийная система и не будут свободно работать неправительственные организации. Об этом сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский, его процитировал Первый канал грузинского телевидения .

«Если вы выберете, чтобы в Грузии не было свободных и независимых СМИ, то Грузия не сможет и никогда не станет членом Евросоюза. Ни сегодня, ни завтра, ни в 2030 году», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Герчинский отметил, что Грузия уже потеряла 121 миллион долларов финансовой помощи от Евросоюза и потеряет еще больше, если не изменит политический курс. При этом он утверждает, что ЕС не вмешивается в выборы и уважает выбор грузинского народа.

Ранее саммит Евросоюза заблокировал процесс принятия Грузии, объяснив это тем, что страна якобы нарушает европейские ценности.

Парламентские выборы в стране пройдут 26 октября.