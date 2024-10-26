Правящая партия «Грузинская мечта» примет любые итоги выборов в парламент, которые опубликует ЦИК. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова привело РИА «Новости».
«Какие данные опубликует ЦИК, те мы и примем», — подчеркнул Кобахидзе.
Премьер-министр отметил, что оппозиция заранее отказалась принимать данные Центральной избирательной комиссии, так как «не захочет признавать свое поражение».
Парламентские выборы начались в Грузии 26 октября, участки открылись в 08:00 по местному времени. Уже проголосовали премьер-министр Ираклий Кобахидзе, президент Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили. Голосование продлится до 20:00.
«Грузинская мечта» сообщила, что примет любые итоги выборов в парламент
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