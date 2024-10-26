«Грузинская мечта» выбилась в лидеры по итогам подсчета большинства голосов

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 52% голосов по итогам подсчета 70,9% бюллетеней на парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома Грузии.

На сайте комиссии появились результаты обработки бюллетеней с 2206 избирательных участков из 3111, или 70,91%. «Грузинская мечта» стала лидером, получив 935 004 голоса, 52,991% от общего количества. На второе место вышла оппозиционная коалиция «За перемены» с 197 619 голосами, 11,2%, третье заняло «Единое национальное движение» с 173 510 голосами, 9,834%.

Явка составила 58,94%, на избирательные участки пришли 2 060 412 человек. Окружные избирательные комиссии получили 337 жалоб. Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге объявил о признании парламентских выборов в Грузии состоявшимися.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» примет любые результаты голосования. По его словам, оппозиция заранее отказалась признать поражение.