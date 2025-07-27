Из домохозяйки в предсказательницы. История «штатного оракула» Белого дома

Благодаря своим точным прогнозам Джин Диксон из обычной домохозяйки превратилась в настоящего штатного оракула Белого дома. Знаменитая американская предсказательница беседовала с Рузвельтом, предвидела смерть Мэрилин Монро и рассказала о возможном будущем России.

Роковая встреча с цыганкой

История Лидии Эммы Пинкерт, больше известной под псевдонимом Джин Диксон, полна необычными совпадениями и событиями. Будущая прорицательница родилась в семье немецких эмигрантов в небольшом населенном пункте Медфорд, расположенном в штате Висконсин.

Дар предвидения появился у американки еще в детстве, сообщил «Царьград». Все началось, когда девочка встретилась с цыганкой, которая подарила ей маленький хрустальный шар и убедила девочку, что та станет великим прорицателем. В итоге пророчество сбылось, а с реликвией Джин Диксон не рассталась до самой смерти.

Родственники не воспринимали чудачества девушки всерьез, пока та не спасла своего супруга от неминуемой гибели. Диксон уговорила мужа не садиться в самолет, который потерпел крушение. После этого случая к американке пришла слава: о ней стали писать в газетах и даже предложили вести собственную колонку.

Через некоторое время предсказательницей заинтересовались американские спецслужбы, чиновники из Пентагона и Белого дома, желающие получить консультации.