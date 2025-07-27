Из домохозяйки в предсказательницы. История «штатного оракула» Белого дома
Благодаря своим точным прогнозам Джин Диксон из обычной домохозяйки превратилась в настоящего штатного оракула Белого дома. Знаменитая американская предсказательница беседовала с Рузвельтом, предвидела смерть Мэрилин Монро и рассказала о возможном будущем России.
Роковая встреча с цыганкой
История Лидии Эммы Пинкерт, больше известной под псевдонимом Джин Диксон, полна необычными совпадениями и событиями. Будущая прорицательница родилась в семье немецких эмигрантов в небольшом населенном пункте Медфорд, расположенном в штате Висконсин.
Дар предвидения появился у американки еще в детстве, сообщил «Царьград». Все началось, когда девочка встретилась с цыганкой, которая подарила ей маленький хрустальный шар и убедила девочку, что та станет великим прорицателем. В итоге пророчество сбылось, а с реликвией Джин Диксон не рассталась до самой смерти.
Родственники не воспринимали чудачества девушки всерьез, пока та не спасла своего супруга от неминуемой гибели. Диксон уговорила мужа не садиться в самолет, который потерпел крушение. После этого случая к американке пришла слава: о ней стали писать в газетах и даже предложили вести собственную колонку.
Через некоторое время предсказательницей заинтересовались американские спецслужбы, чиновники из Пентагона и Белого дома, желающие получить консультации.
Предсказала смерть президента
Диксон удалось встретиться и с президентом Франклином Рузвельтом. Глава государства долго расспрашивал женщину об итогах Второй мировой войны и возможном перераспределении сил на политической арене.
Рузвельт также зал вопрос о том, сколько ему осталось времени на завершение дел. Диксон ответила, что не больше полугода. И оказалась права: в апреле 1945 года президент умер.
Прорицательнице добавило популярности и сделанное в 1962 году предсказание о двух упавших с неба звездах. Многие связали его со смертью Джона Кеннеди и Мэрилин Монро.
Карьеру предсказателя Диксон завершила после ухода с президентского поста Рональда Рейгана, однако она продолжила записывать свои прогнозы в дневниках. В ее архивах были и послания о России.
Диксон полагала, что «северный гигант вернется к величию» и займет «свое достойное место на мировом политическом Олимпе»
«Россия покажет миру новый способ союзного правления. Это будет новая жизненная философия, не имеющая ничего общего с коммунизмом. Такой политической организации мир не видел, это будет нечто новое», — писала пророчица.
По ее словам, к середине XXI века Россия станет «страной процветания». Помощником на этом пути для государства станет Индия. В итоге Россия сможет «как феникс возродиться из пепла», отмечала Диксон.