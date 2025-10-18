Позорный прием, дерзкий галстук Хегсета и модный приговор от Трампа. Главные конфузы Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон напоминал плохой спектакль, где каждый акт был нелепее предыдущего. Встреча, которая должна был стать демонстрацией силы, превратилась в череду дипломатических курьезов. А откровенный наряд министра обороны США оказался красноречивее любых протокольных заверений.

Прибытие: стыдный прием без красных дорожек Визит украинской делегации в Вашингтон начался с пронзительной демонстрации народной любви. Так, главу офиса президента Украины Андрея Ермака встретили лишь два энтузиаста с плакатами. Ермака малое количество поддерживающих не смутило, и он великодушно пожал руки обоим представителям украинской диаспоры. Эта ситуация мгновенно стала поводом для шуток о том, что вся поддержка Запада уместилась на пятачке перед аэропортом.

Фото: Соцсеть X, аккаунт журналиста Чея Боуза / Соцсети

Далее Владимир Зеленский лично прибыл на авиабазу Эндрюс, где его ждала столь же представительная встреча. У трапа самолета президента встретил глава его же офиса Андрей Ермак и несколько людей в форме с украинскими флажками, похожие на экипаж самолета. Американскую сторону скромно представляла чиновница из Белого дома, высокопоставленные члены администрации Трампа предпочли проигнорировать прибытие союзника. К тому же самолет Зеленского посадили в необычном месте, добавив кадру атмосферы секретности и легкой заброшенности.

Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского

Конфуз за конфузом: дерзкое опоздание и говорящий галстук Хегсета Переговоры в Белом доме начались с того, что Владимир Зеленский заставил ждать американскую сторону, видимо решив отыграться за прохладный прием в аэропорту. Украинский лидер опоздал почти на полчаса, в то время как морские пехотинцы уже выстроились для приветствия. Из запланированных двух часов протокольного общения 28 минут бесследно утекли в песок, что задало весьма специфический ритм всему мероприятию. Президент Трамп, видимо, чтобы сгладить неловкость момента, сделал комплимент внешнему виду коллеги, который на этот раз выбрал более официальную форму одежды. Американский лидер заявил, что Зеленский «очень стильный» и ему нравится, как тот выглядит в своем пиджаке.

Мне кажется, он классно выглядит в этом пиджаке, я надеюсь, люди заметят. Он на самом деле очень стильный, мне нравится. Дональд Трамп президент США

Таким образом, тема костюма вновь вышла на первый план, оттеснив вопросы военного сотрудничества и поставок ракет Tomahawk. Однако, настоящий визуальный диссонанс создал шеф Пентагона Пит Хегсет, появившийся на переговорах в галстуке цветов российского триколора. Яркий аксессуар с белыми, синими и красными полосами отчетливо выделялся на фоне темных костюмов.

Фото: Снимок экрана трансляции переговоров. Министр войны США Пит Хагсет — крайний справа

Глава Пентагона внимательно слушал украинского президента, пока его галстук красноречиво демонстрировал всю сложность дипломатического этикета. Все остальные американские представители выбрали для встречи однотонные галстуки, что сделало выбор Хегсета еще более выразительным. Финал без десерта Закрытая встреча закончилась, и Дональд Трамп не стал задерживаться на прощание. Американский лидер не проводил украинского коллегу до машины и спешно покинул Белый дом на вертолете. Встреча затянулась дольше запланированного, поэтому совместный ланч для президентов, по некоторым данным, отменился. Меню с салатом из артишоков и тертым фенхелем, жареной курицей с бататом и карамельным шифоном так и осталось невостребованным.

Фото: Снимок экрана трансляции

Владимир Зеленский отбыл без традиционных рукопожатий у автомобиля и прощальных фото. Этот финал поставил точку в визите, который с самого начала сопровождали курьезы. Весь день сложился в единую картину, демонстрирующую новые стандарты дипломатических отношений. От скромной встречи в аэропорту до стремительного отлета американского президента — каждый эпизод добавлял свои краски в общее полотно, намеренно или случайно демонстрирующее, возможно, истинное отношение американских партнеров Зеленского к его персоне.